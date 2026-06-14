Los 26 felinos de Argelia que se enfrentarán a Argentina en el Mundial 2026

Revisión detallada del plantel argelino, sus protagonistas y la estrategia de Vladimir Petković antes del debut contra la Scaloneta en Qatar.

El plantel argelino que se medirá contra la Argentina en el Mundial 2026 llega a Qatar con una mezcla de experiencia, juventud y curiosas historias que han captado la atención de la afición y de los medios internacionales.

Son 26 futbolistas seleccionados por el entrenador Vladimir Petković, un técnico de origen suizo‑croata que apuesta por un juego de presión alta, buena salida de balón y una marcada vocación ofensiva. La última actuación de los Fennecs en la Copa Africana de Naciones mostró un fútbol atractivo, con transiciones veloces y variantes tácticas que incluyeron diferentes esquemas de juego.

Sin embargo, la eliminación en la fase de grupos ante Nigeria dejó dudas sobre su capacidad para responder en momentos decisivos contra rivales de mayor jerarquía. Petković, consciente de esos vacíos, ha construido una lista que combina figuras consolidadas en la élite europea con talentos emergentes que aún buscan reafirmarse a nivel internacional. Entre los nombres más llamativos destaca el portero Luca Zidane, hijo del legendario Zinedine Zidane.

A pesar de los rumores sobre la influencia del apellido, el joven guardameta, formado en la cantera del Granada y con experiencia en la liga suiza, ha demostrado una comunicación sobresaliente y una excelente distribución con los pies, lo que permite a Argelia iniciar jugadas desde el arco con confianza. Otro guardameta con gran proyección es el franco‑suizo Mastil, de 26 años, que obtuvo la elegibilidad argelina a través de su abuelo.

Con una altura de 1,93 metros y capitán de su club suizo, Mastil combina presencia física y capacidad de liderazgo, y se perfila como una opción de reserva sólida. Por su parte, Mohamed Benbot, titular del USM Alger, aporta experiencia continental, reflejos ágiles y una racha de partidos sin goles en competiciones africanas, lo que le ha convertido en una pieza clave para reforzar la portería ante la poderosa ofensiva argentina.

En la defensa, el lateral izquierdo Rayan Aït‑Nouri se presenta como una de las grandes cartas del equipo. Nacido en Francia y con un estilo de juego que combina velocidad, habilidad en el regate y una gran capacidad para subir al ataque, Aït‑Nouri ha sido una revelación tras su traspaso al Manchester City por 31 millones de libras.

Su decisión de representar a Argelia, basada en sus raíces y el vínculo emocional con su país de origen, le ha permitido convertirse en un referente tanto dentro como fuera del campo. Si bien su desempeño en la última Copa Africana mostró altibajos, el nivel mostrado en la Premier League sugiere que será un elemento determinante en los enfrentamientos de grupo.

Junto a él, defensores como Rachid Aït‑Nouri y otros jugadores nacidos en el extranjero aportan una combinación de experiencia en ligas europeas y el fervor de representar a la Nación de los Fennecs. La selección, sin embargo, sigue enfrentando incertidumbres respecto a la consistencia defensiva y la capacidad de mantener su estilo agresivo contra selecciones de élite.

El próximo choque con la Scaloneta será, sin duda, el termómetro que marcará el rumbo de Argelia en este torneo, y permitirá medir si su identidad táctica puede sostenerse bajo la presión de un rival tan experimentado como Argentina





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