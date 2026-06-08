Los 25 líderes empresariales más influyentes de América Latina según el Instituto Coordenadas

Un análisis del Instituto Coordenadas identifica a los 25 empresarios que más impulsan la transformación económica de América Latina, evaluando criterios como creación de valor, presencia regional, liderazgo sectorial e impacto económico.

América Latina atraviesa un período de transformación económica impulsado por sectores estratégicos como la energía, la minería, las telecomunicaciones, los servicios financieros, la infraestructura y la economía del conocimiento.

En este contexto, un análisis realizado por el Instituto Coordenadas identifica a los 25 líderes empresariales más influyentes de la región. Según el estudio, América Latina cuenta con más de 660 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto agregado superior a los 7 billones de dólares, factores que la consolidan como un mercado de peso global.

La investigación sostiene que la influencia empresarial no se mide únicamente por el tamaño corporativo, sino por la capacidad de generar impacto sectorial y económico. Para elaborar el ranking, el instituto consideró variables como la capacidad de creación de valor, la presencia regional, el liderazgo sectorial, la influencia regulatoria, la capacidad transformadora y el impacto económico.

El documento destaca que los empresarios incluidos representan algunos de los principales grupos económicos de la región y desempeñan un papel central en la atracción de inversiones, la generación de empleo, la innovación tecnológica y la expansión internacional. Entre los perfiles seleccionados aparece Carlos Slim, considerado la principal referencia empresarial latinoamericana de las últimas décadas. Constructor del imperio América Móvil, mantiene posiciones estratégicas en telecomunicaciones, infraestructuras, energía, construcción y servicios financieros. Su influencia alcanza a prácticamente toda Iberoamérica.

También destaca Jorge Paulo Lemann, cofundador de 3G Capital y protagonista de algunas de las mayores operaciones corporativas globales. Es considerado uno de los empresarios latinoamericanos con mayor impacto internacional en gestión y creación de valor.

Asimismo, se incluye a Germán Larrea Mota-Velasco, presidente de Grupo México y figura clave en minería, transporte ferroviario e infraestructuras. Su capacidad para gestionar activos estratégicos lo sitúa entre los empresarios más relevantes del continente. La lista reconoce igualmente a Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, la mayor compañía tecnológica de América Latina, que ha liderado la transformación digital del comercio electrónico y los sistemas de pago regionales.

David Vélez, fundador de Nubank, la mayor entidad financiera digital latinoamericana, representa la nueva generación de líderes tecnológicos capaces de desafiar los modelos bancarios tradicionales. Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, es referente global en industria, acero, energía e ingeniería, con una influencia que trasciende ampliamente América Latina. André Esteves, figura principal de BTG Pactual, es uno de los banqueros de inversión más influyentes de la región y referencia obligada en financiación corporativa y mercados de capitales.

Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, se perfila como uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios y financieros, combinando visión patrimonial, financiera y estratégica. El exministro argentino José Luis Manzano emerges como uno de los empresarios más versátiles, con una plataforma empresarial que abarca energía, telecomunicaciones, distribución eléctrica, infraestructuras y medios de comunicación. Su reciente adquisición de Telefónica Perú refuerza su posición como uno de los operadores regionales más relevantes en sectores estratégicos.

Diversos observadores lo sitúan además entre los primeros empresarios que identificaron el alcance económico y político del fenómeno Javier Milei, anticipando una transformación estructural del modelo argentino. Desde Perú, Carlos Rodriguez-Pastor, presidente de Intercorp, se erige como principal referente empresarial peruano, con actividad en banca, educación, salud, retail y servicios. En Centroamérica, Ricardo Poma, uno de los mayores empresarios de la zona, ha impulsado la integración económica a través de su liderazgo en aviación, banca y comercio.

Desde México, Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca, combina influencia mediática, financiera y tecnológica con una destacada presencia pública. En Brasil, Rubens Ometto Silveira Mello, presidente de Cosan, es figura central en energía, logística y biocombustibles, y referente de la transición energética brasileña. José Roberto Marinho, principal accionista de Grupo Globo, el mayor grupo de comunicación de América Latina, se mantiene como uno de los actores mediáticos más influyentes del hemisferio.

Emilio Azcárraga Jean, líder histórico de Televisa, ha sido protagonista de la construcción del mayor grupo audiovisual en español del continente. Gustavo Cisneros, presidente del Grupo Cisneros, se ubica entre los empresarios latinoamericanos más internacionalizados, con actividades en medios, telecomunicaciones, inmobiliario y entretenimiento. Rogelio Sada, fundador de Vista Energy, se consolida como uno de los principales referentes energéticos, especialmente figura clave en el desarrollo de Vaca Muerta.

Alex Behring, socio histórico de 3G Capital, ha sido responsable de la expansión internacional de AB InBev y es referente mundial en crecimiento corporativo. Eduardo Saverin, cofundador de Facebook y destacado inversor tecnológico global, representa la conexión entre América Latina y los grandes ecosistemas internacionales de innovación.

Finalmente, el perfil incluye a Hector Magnetto, empresario argentino con fuerte presencia en medios de comunicación, energía e infraestructuras, quien ha desarrollado junto a José Luis Manzano una de las plataformas empresariales más relevantes del país. La lista se completa con Juan Domingo Beckmann, presidente de José Cuervo, responsable de convertir una marca tradicional mexicana en un referente mundial del sector de bebidas premium.

El ranking refleja la diversidad de la región y la capacidad de sus líderes para operar en múltiples industrias, con un marcado enfoque en la innovación y la expansión internacional





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