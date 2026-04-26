Lorna Cepeda y Natalia Ramírez traen “Muertas de la Risa” a Buenos Aires

Las actrices de Betty, La Fea, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, regresan a Argentina con su exitosa obra teatral “Muertas de la Risa”, prometiendo una noche llena de risas y emociones en el Teatro Broadway el 20 de mayo.

Las queridas actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez , mundialmente reconocidas por sus icónicos papeles en la telenovela Betty , La Fea , regresan a los escenarios argentinos con la obra teatral “Muertas de la Risa”.

Este esperado reencuentro con el público local tendrá lugar el próximo 20 de mayo en el prestigioso Teatro Broadway, marcando una nueva etapa en la exitosa trayectoria de ambas artistas. La obra, que ya ha recorrido el mundo durante un año, promete una experiencia teatral única, llena de carcajadas, giros inesperados y una trama que combina el humor con la profundidad emocional.

Cepeda y Ramírez expresaron su gran entusiasmo por volver a Buenos Aires, recordando con cariño la cálida recepción que recibieron en su primera presentación en la ciudad. Describieron la experiencia como “absolutamente maravillosa”, destacando la participación activa y el entusiasmo del público argentino. La conexión especial que comparten ambas actrices, tanto en el escenario como fuera de él, es un elemento clave del éxito de la obra.

Han colaborado en múltiples proyectos a lo largo de los años, incluyendo varias telenovelas, obras de teatro y contenido digital, y aseguran que la magia del teatro es incomparable.

“Muertas de la Risa” narra la historia de dos mujeres que se ven envueltas en una situación inesperada que las obliga a confrontar verdades incómodas sobre sí mismas y sus relaciones. Las actrices enfatizan que la obra genera una fuerte identificación en el público porque aborda temas universales como el amor, la infidelidad, el dolor y la nostalgia.

Sin embargo, aclaran que la obra no se limita a un discurso feminista, sino que ofrece un mensaje más amplio de amor propio para ambos géneros. La trama explora las complejidades de las relaciones humanas, los sentimientos encontrados y las consecuencias de las decisiones que tomamos.

A lo largo de la obra, las actrices reconocen que hay momentos en los que la ficción se cruza con sus propias experiencias personales, permitiéndoles conectar aún más con sus personajes y con el público. La obra invita a reírse de los propios problemas y tragedias, ofreciendo una perspectiva fresca y divertida sobre las dificultades de la vida.

Además de su éxito actual con “Muertas de la Risa”, Cepeda y Ramírez también reflexionaron sobre el impacto duradero de Betty, La Fea en sus carreras. Expresaron su gratitud por la oportunidad de haber participado en un proyecto que les abrió las puertas a nivel internacional y les permitió viajar por todo el mundo. Reconocen que Betty, La Fea logró lo que todos los artistas aspiran: conectar con el público a través de una historia que trasciende fronteras y generaciones.

Con humor, emoción y una historia que mezcla lo absurdo con lo cotidiano, “Muertas de la Risa” promete una noche inolvidable para el público argentino, ofreciendo una combinación perfecta de risas, reflexión y entretenimiento de alta calidad. La obra es una celebración de la vida, el amor y la capacidad de encontrar el humor incluso en los momentos más difíciles.

La química innegable entre Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, sumada a una trama inteligente y conmovedora, hacen de “Muertas de la Risa” una propuesta teatral imperdible. La anticipación por este regreso a Buenos Aires es palpable, y se espera que el Teatro Broadway se llene de risas y emociones el próximo 20 de mayo. La obra no solo es un espectáculo de entretenimiento, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las relaciones humanas y la importancia del amor propio.

Las actrices invitan al público a dejarse llevar por la magia del teatro y a disfrutar de una noche llena de sorpresas y emociones. La experiencia teatral promete ser enriquecedora y memorable, dejando una huella duradera en el corazón del público. La versatilidad de Cepeda y Ramírez, su talento actoral y su capacidad para conectar con el público son elementos clave del éxito de la obra.

Su regreso a Argentina es un regalo para sus fans y una oportunidad para celebrar el arte y la cultura latinoamericana. La obra es una muestra de la creatividad y el talento de las actrices, y un testimonio de su compromiso con el público. La trama, llena de matices y emociones, invita a la reflexión y al debate, generando una experiencia teatral enriquecedora y significativa.

La obra es una celebración de la vida, el amor y la capacidad de encontrar el humor incluso en los momentos más difíciles. La química innegable entre Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, sumada a una trama inteligente y conmovedora, hacen de “Muertas de la Risa” una propuesta teatral imperdible





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