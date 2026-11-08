Longobardi denuncia vigilancia de Sergio Berni y César Milani en el Gobierno de Cristina

El periodista Marcelo Longobardi reveló en El Trece que sufrió intimidación de Sergio Berni con filmaciones y un perro, atribuyendo la operación a César Milani durante el mandato de Cristina Kirchner.

El periodista Marcelo Longobardi reveló públicamente en el programa de Mirtha Legrand transmitido por El Trece que sufrió presiones e intimidación por parte de Sergio Berni durante su paso como Ministro de Seguridad en el gobierno de Cristina Kirchner. Longobardi describió una reunión en la oficina del ministro ubicada en Paseo Colón, donde fue recibido con un gran perro y una filmación de sus actividades diarias.

Detalles de la intimidación en la oficina ministerial

Marcelo Longobardi narró que Sergio Berni lo citó a su despacho para mostrarle un registro audiovisual de lo que había realizado durante todo un día. El periodista relató que se sentó en un sillón frente a una pantalla gigante mientras Berni permanecía sentado con un perro amenazante en el medio, una situación que Longobardi calificó de impresionante y aterradora. El titular de la cartera de Seguridad le indicaba en la pantalla exactamente cuándo salía de Radio Mitre y cómo una camioneta roja lo seguía.

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La grabación mostraba que Longobardi tomaba café con una persona en el Hotel Hyatt y que la misma camioneta roja lo seguía por la Avenida Alvear. Posteriormente, el video revelaba que el periodista compraba café en la calle Quintana y que la unidad de vigilancia lo seguía por la Avenida Figueroa Alcorta hasta las oficinas de Jorge Fontevecchia. En un momento dado, se lo veía dejando su automóvil cerca de la residencia de Jorge Fontevecchia, poco antes de que ocurriera el ataque del que fue víctima.

El rol de César Milani en la operación de inteligencia

Tras finalizar la proyección, Sergio Berni saludó amablemente a Marcelo Longobardi y lo despidió, lo que el periodista interpretó como una advertencia tácita sobre la capacidad del Estado para registrar sus movimientos. A los dos días de esa reunión, un ministro cercano a Cristina Kirchner llamó a Longobardi para citarlo en el lobby de un hotel. El funcionario que llegó al encuentro dijo únicamente dos palabras y se retiró, identificando a César Milani como el responsable.

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Marcelo Longobardi señaló a César Milani, quien se encontraba al frente del área de inteligencia militar en ese entonces, por comandar esta operación. Milani ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino y dirigía el servicio de inteligencia dependiente del gobierno de Cristina Kirchner. El escritor Jorge Fernández Díaz, presente en el estudio, calificó el suceso como parte de una guerra dentro del servicio de inteligencia durante la administración kirchnerista.

Contexto del ataque y consecuencias posteriores

Esta revelación se vincula con los hechos de octubre de 2014, cuando Marcelo Longobardi fue atacado a golpes con fierros por dos delincuentes en motocicleta sobre la calle Ombú, en el barrio Parque. Los agresores lo tiraron al suelo, lo golpearon y le robaron su reloj mientras caminaba hacia las oficinas de Jorge Fontevecchia. La comunidad periodística y los presentes en el programa, incluyendo a Juana Viale, mantuvieron un silencio expectante ante la denuncia.

La intervención de los organismos de seguridad durante el gobierno de Cristina Kirchner, bajo la conducción de Sergio Berni y con la inteligencia a cargo de César Milani, quedó así expuesta a través de los testimonios de Longobardi. El periodista dejó constancia de que la filmación de sus acciones cotidianas fue utilizada como una herramienta de presión psicológica por parte de la máxima autoridad de Seguridad en la época.