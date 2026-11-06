Loma Negra registra caída de ventas y despachos de hormigón caen 25 por ciento

La principal cementera del país informó una reducción de ingresos por ventas de 9.000 millones de pesos en el tercer trimestre. Los despachos de hormigón cayeron casi 25 puntos impulsados por la paralización de la obra pública y la merma en proyectos industriales. Además, la ganancia neta se recuperó gracias a resultados financieros.

Loma Negra, la principal cementera del país, reportó una significativa contracción en sus operaciones durante el tercer trimestre. La empresa registró una caída de ingresos por ventas del 3,2%, lo que representa una merma de casi 9.000 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales ascendieron a 270.107 millones de pesos en 2026, frente a los 279.075 millones registrados en 2025.

Colapso en despachos de hormigón y obra pública

El factor determinante de esta baja en las ventas fue el derrumbe en el segmento de hormigón. Los ingresos por este concepto cayeron un 23,2% y el volumen despachado se redujo en un 23,9%. Este desplome impacta directamente a la industria de la construcción y refleja la situación actual del sector. La empresa imputa esta disminución a la baja demanda vinculada con la paralización de la obra pública. Asimismo, hay un menor nivel de actividad en proyectos de arquitectura e industriales.

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El cemento en bolsa también experimentó una reducción en sus ingresos por ventas, aunque en menor proporción. Esta categoría mostró una contracción de casi 2 puntos en sus ingresos y una baja en volumen del 6,3%. Los despachos de cemento en bolsa continuaron rezagados debido a que los consumidores minoristas, vinculados con la autoconstrucción y refacciones, se vieron más afectados por el nivel de actividad general. La caída del consumo interno ha sido un factor clave en este descenso.

Reactivación de hornos y calidad del klinker

Los hornos de la planta volvieron a operar en noviembre, tal como estaba previsto en el calendario de la empresa. La reactivación responde fundamentalmente a un tema de calidad en lo relativo al klinker. Este material es fundamental para la fabricación del cemento Portland y del hormigón, y su obtención proviene del horno. Durante el trimestre de invierno, la empresa utilizó klinker producido durante los meses más cálidos.

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Fuentes conocedoras del proceso de producción cementera indican que la calidad del klinker empieza a resentirse con el paso del tiempo. Esta degradación es más marcada si el material permanece a la intemperie. Por esta razón, la parada de hornos en épocas de menor demanda no solo tiene fines económicos, sino que también busca preservar la calidad del producto final. Los sindicatos sostienen que esta medida de reactivación no tiene precedentes en la historia reciente de la cementera.

Recuperación financiera y ganancia neta

A pesar de la baja en los ingresos por ventas, la ganancia neta fue de 14,5 mil millones de pesos. Este resultado invierte fuertemente la situación del mismo periodo del año anterior, cuando la pérdida neta fue de 11,5 mil millones. La mejora se explicó principalmente por la ganancia financiera neta registrada en el trimestre. Esta dinámica permite observar una mejora en la salud financiera de la compañía.

La empresa adquirida este año por Marcelo Mindlin logró reducir costos energéticos durante el invierno al apagar la mayoría de los hornos. Sin embargo, la ganancia bruta del trimestre cayó 4 puntos. Esta reducción se debe a la menor actividad operativa y a la necesidad de mantener ciertos estándares de calidad en la producción. El enfoque en la preservación del klinker refleja una estrategia a largo plazo para la industria cementera.