Lola Latorre responde a Cinthia Fernández: «No tengo nada que ver con el caso de Ángel»

Lola Latorre aclara su posición ante las críticas de Cinthia Fernández, enfatizando su respeto por el caso de Ángel y su decisión personal de no ejercer la abogacía en casos mediáticos.

Lola Latorre salió al cruce de Cinthia Fernández tras ser criticada públicamente por su intervención en el caso de Ángel, un niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia. Fernández había cuestionado a Latorre por no ejercer la abogacía y la había invitado a participar en la causa sin honorarios, insinuando una falta de compromiso por parte de la joven profesional.

En respuesta, Lola Latorre utilizó sus historias de Instagram para aclarar su posición, enfatizando primero su deseo de que se haga justicia por Ángel y dejando claro que no tiene ninguna relación ni se ha pronunciado públicamente sobre el caso. Lola Latorre expresó su incomodidad ante la recurrencia de Cinthia Fernández de mencionarla o intentar involucrarla en situaciones ajenas, especialmente basándose en comentarios de su madre que no reflejan su propia opinión. Lamentó que estas exposiciones públicas incentiven ataques infundados en su contra, considerándolo grave en el contexto de un tema tan sensible. Respecto a su decisión de no ejercer la abogacía, explicó que ser abogada no obliga a intervenir en todos los casos mediáticos ni a hacerlo bajo presión pública. Argumentó que su camino profesional es una elección personal válida, al igual que la de muchos otros que deciden no ejercer o hacerlo en otros ámbitos. Consideró que desviar la conversación principal e involucrarla en un tema en el que no participa demuestra una falta de argumentos, y que no es correcto interpelarla públicamente para que intervenga en un caso así o exigirle un rol para el que no se siente preparada. Profundizando en su decisión personal, Lola Latorre confesó que, incluso si ejerciera, no elegiría desarrollarse en el ámbito penal debido a la extrema sensibilidad de las situaciones que implica. Concluyó su mensaje haciendo un llamado a la responsabilidad, el respeto y el enfoque en lo verdaderamente importante, calificando el caso de Ángel como uno de esos temas que requieren estas cualidades, y cerró con la frase Justicia por Ángel. Por otro lado, se conoció que Yanina Latorre, madre de Lola, también criticó la intervención de Cinthia Fernández, cuestionando la presencia de un fotógrafo personal en los juicios y pidiendo que no se convirtiera en un espectáculo. La reacción de Cinthia Fernández ante estas críticas fue furibunda, respondiendo directamente a Lola Latorre, sugiriendo que sería más productivo para ella, como abogada recibida, ayudar en la memoria de Ángel ad honorem, en lugar de ocuparse de aspectos superficiales como su apariencia o la presencia de un cineasta en el juicio. La controversia subraya las diferentes perspectivas sobre el rol de la figura pública en casos de alto perfil y la delicada línea entre la participación y la explotación mediática





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lola Latorre Cinthia Fernández Caso Ángel Abogacía Justicia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lola Tomaszeusky, eliminada de Gran Hermano, recibe consejos y mensajes de Zoe BogachTras su eliminación de Gran Hermano, Lola Tomaszeusky es entrevistada y recibe un mensaje de Zoe Bogach, quien le da consejos sobre su relación con Manuel Ibero y sobre las especulaciones en torno a sus sentimientos.

Read more »

Milei critica a Fernández por inflación y Pagano apunta a Milei por cambio de discursoEl presidente Javier Milei recordó las declaraciones del expresidente Alberto Fernández sobre una inflación imaginaria, calificándolas de 'delirio mayúsculo', tras conocerse el dato de inflación de marzo del 34%. Por su parte, la diputada Marcela Pagano criticó al propio Milei por su cambio de discurso, recordando sus críticas pasadas al gobierno de Fernández sobre la economía y la inflación. Además, se oficializó la designación de Leonardo Szuchet como Subsecretario de Derechos Humanos y se mencionan los impactos de escándalos judiciales en la Provincia.

Read more »

Enzo Fernández y Valentina Cervantes: Vida familiar en Londres y su lujosa mansiónEl futbolista Enzo Fernández y su pareja Valentina Cervantes disfrutan de la vida familiar en Inglaterra junto a sus dos hijos. Desde su llegada a Londres en 2023, la pareja ha cambiado de residencia varias veces, buscando renovar la energía. Valentina compartió detalles de su actual lujosa mansión en una entrevista, destacando su diseño moderno, abundante luz natural, amplios espacios y decoraciones artísticas, incluyendo una imponente mesa de mármol en el comedor y una cocina equipada con isla y despensa de vinos.

Read more »

Liam Rosenior confirmó que Enzo Fernández regresa para enfrentar al Manchester UnitedEl DT del Chelsea habló antes del clásico contra los Red Devils y contó que el argentino estará disponible para el encuentro.

Read more »

El DT del Chelsea anunció cuándo volverá Enzo Fernández tras el castigoEl mediocampista de la Selección Argentina volverá a estar a disposición en los Blues luego de ser sancionado por hacer comentarios sobre su futuro y que le gustaría vivir en Madrid.

Read more »

Yanina Latorre defiende a su hija Lola de Cinthia Fernández en medio de controversiaYanina Latorre salió en defensa de su hija Lola ante los ataques de Cinthia Fernández, quien criticó a Lola por su inacción en el caso de Ángel, un niño fallecido. Cinthia sugirió que Lola, siendo abogada, debería ayudar 'ad honorem'. Yanina respondió contundentemente, defendiendo el derecho de su hija a decidir si ejerce o no su profesión, y criticó a Cinthia por desviar la atención del debate principal.

Read more »