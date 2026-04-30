Lola Latorre Reinterpreta el Estilo de 'El Diablo Viste de Prada' con un Toque Urbano

La influencer de moda Lola Latorre se inspira en el icónico personaje de Andy Sachs para crear un look fashion que combina códigos clásicos con una estética urbana y contemporánea. Descubre los detalles de su propuesta y su experiencia en Londres con Burberry.

Lola Latorre se inspiró en el universo cinematográfico de “El diablo viste de Prada” para crear una propuesta de moda que rinde homenaje al icónico personaje de Andy Sachs, pero con una reinterpretación fresca y contemporánea.

La clave de su propuesta reside en la resignificación de códigos clásicos, adaptándolos a una estética urbana y actual. El conjunto inicial se construye sobre una base de elegancia atemporal: una camisa blanca de corte clásico, ceñida al cuerpo, abotonada y con un cuello rígido que evoca la sofisticación de las oficinas de la alta moda.

Sobre esta base, Latorre introduce un contraste audaz con un top negro de manga larga y estructura definida, con un escote off-shoulder que realza la silueta femenina y añade un toque de modernidad. La elección de un pantalón negro engomado de tiro alto y corte recto estiliza la figura, aportando sobriedad y equilibrio al conjunto.

La pieza central que completa este look es una boina siciliana de tweed en tonos marrones y beige, un accesorio que añade un toque de distinción y personalidad. La imagen se completa con un vaso de café en la mano, un elemento que refuerza la narrativa urbana y cotidiana del outfit. La atención al detalle se manifiesta en la selección de accesorios, donde Latorre apuesta por un maximalismo elegante y refinado.

Destacan los collares largos de perlas adornados con dijes de Chanel, una clara referencia al estilo lujoso y sofisticado del personaje original. A estos se suman aros discretos y un bolso de mano estructurado en beige con el icónico estampado de Gucci, que complementa el estilismo de lujo con un toque de exclusividad. El maquillaje se mantiene sobrio y natural, evitando excesos y buscando un acabado luminoso y uniforme.

Latorre opta por tonos neutros, con énfasis en una mirada suavemente definida y unos labios en un tono nude marrón. El cabello se presenta suelto, con ondas suaves y un acabado prolijo que armoniza con la estética general del look. Este cuidado equilibrio entre elementos clásicos y contemporáneos demuestra la habilidad de Latorre para crear propuestas de moda que son a la vez elegantes y accesibles.

Su reciente viaje a Londres como invitada de Burberry, donde desempeñó el papel de anfitriona y recibió una curaduría exclusiva de prendas de la maison, subraya su creciente influencia en el mundo de la moda. La experiencia en Londres permitió a Latorre sumergirse en el estilo inglés característico de Burberry, que se distingue por el uso del tartán beige, prendas en colores neutros como el burdeos y el negro, jeans y toques de blanco para iluminar la propuesta estética.

Para su llegada a la capital británica, Latorre optó por un look urbano, pulido y en sintonía con el espíritu londinense. Un trench negro corto clásico estructura la silueta con elegancia, mientras que unos pantalones ceñidos en tono gris complementan el conjunto sin competir con la prenda principal. Las botas altas negras de cuero, de caña recta y punta semi redondeada, añaden un toque de sofisticación y modernidad.

Un bolso crossbody negro de Burberry, compacto y funcional, aporta practicidad al look. Como detalle final, Latorre incorporó un gorro tejido en tono claro adornado con una flor bordada, un accesorio que añade un toque de originalidad y calidez. La influencia de Burberry se percibe en la elección de materiales de alta calidad y en la atención al detalle, mientras que el estilo personal de Latorre se manifiesta en la combinación de prendas clásicas y contemporáneas.

Su capacidad para adaptar las tendencias a su propio estilo la convierte en una referencia para quienes buscan inspiración en el mundo de la moda. Para estar al tanto de las últimas novedades en moda y belleza, seguinos en @estilotn





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