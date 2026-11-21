Conoce los puntos de acceso, colores de señalización y rutas establecidas por la organización para los hinchas de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

La organización del partido ha establecido protocolos estrictos de movilidad y acceso para los hinchas que llegarán al estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Estas instrucciones buscan ordenar el flujo de personas y evitar aglomeraciones en un escenario que recibirá a miles de seguidores de ambos equipos en la final de la Copa Sudamericana.

Rutas de acceso por categoría de entrada

La organización estableció distintos puntos de ingreso de acuerdo con la categoría y la tribuna de cada entrada, asegurando que los aficionados de Boca Juniors sigan itinerarios específicos. Para los poseedores de entradas en la CAT 1, el ingreso será por la tribuna Nor Occidental, con recorrido identificado en color rosa. En el caso de la CAT 3, la entrada correspondiente será por la tribuna Norte, señalizada en amarillo.

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Para otros sectores, la CAT 2 tendrá su acceso por la tribuna Oriental. Además, en la CAT 1, con recorrido rojo, y por la tribuna Sur en CAT 3, identificada en blanco. Los aficionados deben dirigirse directamente al sector indicado para evitar confusiones en los alrededores del estadio, garantizando una entrada fluida y segura.

Referencias urbanas y puntos clave

El mapa oficial también identifica como referencias las avenidas Murillo y Circunvalar, la Carrera 1 y la Calle 46, que rodean el perímetro del estadio. Estas vías son fundamentales para que los hinchas naveguen por Barranquilla con precisión, especialmente en un contexto de alta afluencia de público durante la final de la Copa Sudamericana.

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La ciudad de Barranquilla se prepara para una invasión total de seguidores, enfrentando la falta de plazas de hotel y la reactivación de locales nocturnos en la final. Esta situación logística añade complejidad a la organización, requiriendo mayor coordinación por parte de las autoridades locales y la entidad organizadora del evento.

Contexto y figuras relevantes del evento

La imagen de Juan Román Riquelme con Claudio Tapia en la previa de la final de la Sudamericana destaca la importancia institucional del encuentro. Ambos protagonistas están directamente vinculados a la logística y la representación del club en este evento continental, marcando el tono de la previa.

Los aficionados deben prestar atención a los colores de señalización y las rutas asignadas para garantizar una experiencia segura. La estricta separación por categorías de entrada permitirá controlar el flujo de personas en las tribunas, asegurando el orden en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.