Locura de Lorenzetti por DESIGNACIONES EN SANTA FE: CRITICAS A DIGNIDAD

El ministro Ricardo Lorenzetti cuestionó al gobierno de Santa Fe por haber designado seis ministros de su máximo tribunal sobre siete durante la gestión de Maximiliano Pullaro. Lorenzetti también hizo unos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo.

En el medio de la feroz refriega de la Corte Suprema por el caso del lobbysta judicial Santiago Busaniche, el ministro Ricardo Lorenzetti abrió un conflicto nuevo.

Esta vez con el gobierno de Santa Fe, al que cuestionó por haber designado seis ministros de su máximo tribunal sobre siete durante la gestión de Maximiliano Pullaro. Lorenzetti dijo el domingo en una entrevista con Clarín que hay un puente entre integrantes de un gobierno que luego pasan a su máxima magistratura.

'Lamentablemente se va a generalizar como una costumbre. Por ejemplo en Santa Fe que nunca tuvo ese problema, hubo una fuerte presión sobre la Corte Provincial, ya que el gobernador designó seis de los siete miembros. ¡Seis de los siete! No es normal', declaró.

En distintos ámbitos de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe las ironías explotaron.

'Qué interesante que Lorenzetti descubrió la discrecionalidad en las designaciones. Lástima que no le pasó antes. Su última esposa es secretaria del juzgado federal de Rafaela, de donde él es oriundo, y en esos tribunales hay unos cuantos allegados que ingresaron por su influencia', dijo a este medio un funcionario de la Justicia Federal. El gobierno provincial manifestaron no tener ningún deseo de responder a Lorenzetti.

'Que diga lo que quiera', señaló un ministro del gabinete a LPO. Más cerca del despacho de Pullaro desacreditan el shock moral y son más directos.

'La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió'. Pablo Lorenzetti es camarista civil, comercial y laboral en Rafaela de la Justicia provincial.

El juez Mahiques recibió fuertes presiones para evitar un fallo de Casación contra el lobbysta Busaniche…





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