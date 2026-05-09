Lobo marino en Mar del Plata sin hogar durante temporal

En medio del crisis climática, un lobo marino se quedó sin hogar en una playa de Mar del Plata. Durante la tormenta, el animal apareció en medio del fuerte oleaje y fue captado por las cámaras de C5N.

El fuerte ciclón extratropical que golpeó a Mar del Plata llevó a tomar imágenes impactantes, con calles inundadas, olas gigantes y ráfagas intensas, pero en las últimas horas una escena inesperada conmovió a vecinos y turistas en una playa cercana al centro de la ciudad.

Un pequeño lobo marino, de apariencia joven, apareció refugiándose en medio del temporal. Las imágenes fueron registradas por las cámaras de C5N. Algunos que siguen la cobertura del temporal expresaron preocupación, dada que no es habitual ver a un lobo marino de ese tamaño tan cerca de una zona urbana y en condiciones climáticas extremas





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