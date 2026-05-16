Lo más visto

Una oyente de Luzu TV se comunicó a Antes que nadie, el programa del conductor Diego Leuco, y contó que tanto ella como su mejor amiga se encuentran embarazadas del mismo hombre.

Una oyente de Luzu TV se comunicó a Antes que nadie y contó que tanto ella como su mejor amiga se encuentran embarazadas del mismo hombre.

La mujer se dijo sorprendida y distrumblada por el hecho de que su amigo amante también estaba en avanzado estado de embarazo. Los eventos ocurrieron hace cuatro años cuando estaban juntos y dormían juntos en la misma cama.

Aunque al principio todo era normal, los encuentros íntimos entre ambos llevarían a que el hombre tuviera una actitud más afectuosa y cariñosa con su amiga, lo que llevó a que la joven se convenciera de que estaba en una relación con él. Debido a la insistencia amorosa del amigo del noviazgo de su amiga, la joven comenzó a ver a él bajo nuevos ojos y mantenía relaciones con él.

Aunque la relación se volvió esporádica, y ambos se separaron, decidieron mantener relaciones sexuales de vez en cuando y, conforme el tiempo pasaba, la relación se convirtió en algo más serio. Debido al embarazo de la mujer, el hombre quedó apacible y su relación se tornó esporádica.

Sin embargo, cuando la enamorada confesó su embarazo al novio, ambos volvieron a mantener relaciones sexuales y continuaron su relación بأ siete semanas después de su primera cita





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