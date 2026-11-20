Las Prácticas Libres 1 en las Vegas fueron suspendidas por lluvia. Franco Colapinto rueda en P3, a espera de la clasificación nocturna bajo pronóstico soleado.

La sesión de entrenamiento inaugural del Gran Premio de las Vegas en las Vegas se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas que afectaron drásticamente el cronograma de la Fórmula 1. La lluvia incesante y el asfalto completamente empapado en el desierto de Nevada impidieron la realización de pruebas durante el primer período oficial de prácticas. Este escenario meteorológico extremo cumplió con las anticipaciones del pronóstico, creando un entorno desafiante para los equipos y pilotos que llegaron a la pista.

Impacto en Franco Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto no pudo completar tareas competitivas durante la mayor parte de la jornada. Colapinto permaneció sin actividad en pista hasta los momentos finales del día, lo que generó frustración ante la falta de rodaje. La situación limitó sus oportunidades para calibrar el monoplaza y evaluar el comportamiento del vehículo en las condiciones iniciales del fin de semana.

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Rendimiento al cierre de la sesión

A pesar de las limitaciones iniciales, las primeras vueltas completadas tras el cierre de la jornada fueron positivas. Pierre Gasly ocupó el segundo puesto en la clasificación parcial de la sesión. El argentino logró finalizar en la novena posición general, aprovechando las pocas oportunidades disponibles para sumar kilómetro al neumático y ganar sensación en la pista.

Pronóstico y horarios nocturnos

La tercera práctica libre está programada para las 21.30 horas en la Argentina. Posteriormente, la sesión de clasificación se llevará a cabo en la madrugada local. Se espera un cielo despejado en el desierto durante este período, con temperaturas bajas de 6 grados durante la noche y de hasta 20 grados durante el día. Estas condiciones son favorables para la próxima fase de tiempos.

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Referencias a competiciones de terreno

Calendario restante de la temporada

>En un intercambio con la prensa, Colapinto mencionó un deseo anterior a su entrada en el mundo de la Fórmula 1. Colapinto indicó que le encantaría correr el Rally Dakar. Esta declaración se suma a la noticia de que Fernando Alonso participará en esa competencia. Además, lamentó no saber conducir una moto, aunque siente que conducir un auto sería menos extremo que en una motocicleta.

La carrera está programada para el domingo a la 1 am. Quedan solo dos competencias para el cierre de la temporada, que tiene a Kimi Antonelli y a Mercedes como campeones. El Gran Premio de Qatar se disputa el 29 de noviembre a las 13hs. El Gran Premio de Abu Dabi se celebrará el 6 de diciembre a las 10hs.