La despedida pública del músico se realizará mañana en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico. La familia de Indio Solari confirmó que esperan a los fans desde las 11 del domingo y hasta que haga falta.

La despedida pública del músico se realizará mañana en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico desde las 11:00. La familia de Indio Solari confirmó que esperan a los fans desde las 11 del domingo y hasta que haga falta.

Pueden optar por varias líneas de colectivo que circulan por la Avenida Mitre y tienen paradas cercanas al predio. Todas estas líneas recorren Avellaneda y permiten descender a pocos metros del Polideportivo Gatica. Puede hacerse caminando o combinando con líneas de colectivo que circulan por la Avenida Mitre. Estas líneas conectan diferentes localidades del sur del conurbano con la zona de Avellaneda y permiten llegar directamente al Polideportivo.

La familia de Indio Solari confirmó que esperan a los fans desde las 11 del domingo y hasta que haga falta. El velatorio público de Indio Solari se hará en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda. Para llegar al Polideportivo Gatica, los fanáticos pueden utilizar el tren o el colectivo. La línea de tren más cercana es la Línea Mitre, que tiene una estación en la Avenida Mitre y la calle San Luis.

Desde allí, pueden caminar unos metros hasta llegar al Polideportivo. Además, hay varias líneas de colectivo que conectan diferentes localidades del sur del conurbano con la zona de Avellaneda. Estas líneas permiten llegar directamente al Polideportivo y son una buena opción para aquellos que no tienen acceso a un automóvil. La familia de Indio Solari agradece la solidaridad y el apoyo de los fans y espera a todos en el Polideportivo Gatica mañana a partir de las 11:00





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