Llega el eclipse solar ms largo del siglo: transformacin de los das en noches durante 6 min y 23 seg, en fenmeno no repetido en 157 aos

Un eclipse solar que no sucederá de nuevo en la comunidad autónoma de Euskadi y especialmente en el País Vasco, durante unos minutos, transformará los días en noches, como un efecto visual en el que solo quedará visible un punto brillante de luz en medio del cielo.

Llega el eclipse solar ms largo del siglo: el da convertirase en noche durante unos minutos en un fenmeno que no se repetira en 157 aos, Euskadi y especialmente Alava, se perfilan como algunos de los mejores puntos para observar este eclipse total de sol que no volver a repetirse en la comunidad hasta el ao 2024.

Durante el eclipse, el cielo podr oscurecerse hasta el punto de permitir ver estrellas e incluso algn planeta. Una cara de sol y una corona brillando en medio del cielo, un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz, similar a una joya luminosa. Ambas fases duran apenas unos segundos, pero son de los momentos ms esperados.

Segn los expertos, durara un mximo de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, y podr verse en el norte de Africa, Medio Oriente y partes de Europa. En todas sus fases, excepto durante la totalidad, cuando el cielo se oscurezca por completo. Sin esta protección, cualquier rayo solar puede provocar daños en la vista. Aunque este eclipse no se repetira en ms de un siglo, en los proximos aos habra otro eclipse parcial el.

Es el eclipse solar mas importante de la dcada y el ms largo del siglo





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A cuánto llega la jubilación mínima en junio de 2026 con el aguinaldo y el bonoDurante el sexto mes del año, los haberes previsionales se ajustan en un 2,58%; cuánto perciben en mano los jubilados de la Anses

Read more »

Llega una nueva aerolínea a Buenos Aires: qué destinos tendrá y cuándo empezará a volarEl Gobierno autorizó a la compañía El Al a operar vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires por primera vez en la historia. Habrá dos frecuencias semanales y una reducción clave en los tiempos de viaje.

Read more »

Llega una súper tormenta infernal que podría traer destrozos en todas estas zonas del paísEl organismo climático alertó que estas son las principales zonas del país con inestabilidad en estos días.

Read more »

Llega el eclipse solar más extenso del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 157 añosSe aproxima el eclipse solar más esperado. Este fenómeno oscurecerá el cielo durante minutos y no volverá a repetirse en generaciones.

Read more »