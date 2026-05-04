Llega a Argentina 'Pequeño J', presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela

El principal acusado en el caso del brutal asesinato de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo será extraditado desde Perú y puesto a disposición de la Justicia Federal Argentina.

El presunto autor intelectual detrás del horrendo triple crimen de Florencio Varela , Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “ Pequeño J ”, arribará a la Argentina este lunes por la tarde, procedente de Perú.

Su llegada marca un hito crucial en la investigación de este caso que conmocionó a la nación en septiembre de 2025. Valverde Victoriano será inmediatamente puesto a disposición de la Justicia Federal y quedará detenido, permitiendo así el avance del proceso judicial.

La extradición de Valverde Victoriano, tras meses de complejas gestiones legales y diplomáticas, representa un logro significativo para las autoridades argentinas y un paso adelante en la búsqueda de justicia para Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo, las tres jóvenes víctimas de este brutal ataque. Su captura internacional fue ordenada tras su fuga del país, y se concretó gracias a la colaboración de las autoridades peruanas, quienes lo localizaron oculto en un camión de pescados, tras interceptar una conversación con su pareja.

El traslado será realizado bajo estricta custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), garantizando la seguridad del acusado y el correcto desarrollo del proceso legal. Se espera que Valverde Victoriano preste declaración el martes ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, donde se le imputarán los cargos correspondientes y se continuará con la investigación.

El caso, que ha mantenido en vilo a la opinión pública, se centra en el secuestro, la tortura y el asesinato de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo. Las jóvenes fueron engañadas el 19 de septiembre de 2025 en Ciudad Evita, siendo abordadas bajo el pretexto de llevarlas a una fiesta. En lugar de diversión, fueron trasladadas a una vivienda ubicada en la calle Chañar 702, en Florencio Varela, donde sufrieron un calvario inimaginable.

Fueron privadas de su libertad, atadas, golpeadas y sometidas a torturas extremas. La crueldad del crimen alcanzó un punto escalofriante, ya que existen indicios de que los perpetradores transmitieron el asesinato en vivo a través de un grupo cerrado. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en el patio trasero de la casa, y la camioneta utilizada para el traslado fue incendiada en un intento desesperado por eliminar pruebas.

Sin embargo, las cámaras de seguridad jugaron un papel fundamental en la identificación de los responsables y en la reconstrucción de los hechos. La investigación ha revelado que Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, es considerado el cerebro detrás de este plan macabro, siendo señalado como integrante de una organización criminal dedicada al narcotráfico. Se presume que el crimen fue una represalia por el robo de droga a la organización, ejecutada de manera coordinada y con una planificación meticulosa.

La investigación ya ha permitido identificar a once personas vinculadas a la organización criminal, con varios de ellos ya detenidos. No obstante, los investigadores no descartan la participación de otros individuos que aún no han sido identificados, manteniendo abiertas todas las líneas de investigación. La complejidad del caso radica en la estructura de la organización criminal y en la necesidad de desentrañar todos los hilos que conectan a los diferentes implicados.

La colaboración entre las fuerzas de seguridad argentinas y peruanas ha sido esencial para la captura y extradición de Valverde Victoriano, demostrando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La llegada de “Pequeño J” a Argentina permitirá profundizar las investigaciones, esclarecer los detalles del crimen y llevar a todos los responsables ante la justicia.

Se espera que su declaración ante el juez Rodríguez proporcione información valiosa para completar el rompecabezas y obtener una comprensión más completa de los motivos y la planificación del ataque. La sociedad argentina espera con ansias que se haga justicia por Morena, Lara y Brenda, y que los culpables reciban el castigo que merecen.

Este caso ha generado un profundo dolor y una legítima indignación, y la resolución del mismo es fundamental para restaurar la confianza en el sistema judicial y garantizar la seguridad de la ciudadanía. La investigación continúa en curso, con el objetivo de identificar a todos los involucrados y desmantelar la organización criminal responsable de este horrendo crimen





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