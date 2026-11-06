Llaryora inaugura mamógrafo digital en Policlínico Policial de Córdoba

Martín Llaryora activó nuevo mamógrafo Fujifilm en Córdoba. Beneficiará a 4.000 mujeres policías y ampliaciones para otras fuerzas. Prevención integral 2026.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inauguró la incorporación de un mamógrafo digital de alta resolución de marca Fujifilm en el Policlínico Policial ubicado en la calle Luis Agote 2825. Este equipamiento de última generación, donado por el Ministerio de Salud, representa un avance significativo en la detección temprana del cáncer de mama y está diseñado para beneficiar directamente a unas 4.000 mujeres policías que se encuentran en actividad dentro de la jurisdicción provincial.

Ampliación del acceso a prestaciones sanitarias

El nuevo equipo no solo fortalecerá los controles ginecológicos existentes, sino que extenderá sus prestaciones a múltiples sectores de la seguridad y la administración pública. Además del personal policial, el servicio estará disponible para los afiliados de Apross, quienes incluyen docentes, empleados municipales y trabajadores de la administración, así como para integrantes del Servicio Penitenciario, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la Policía Federal.

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Estrategia de prevención durante todo el año

Martín Llaryora reafirmó el compromiso de transformar las campañas de concientización en una política de salud permanente. Durante su visita, el mandatario expresó que es fundamental evitar que el Octubre Rosa sea un evento aislado de un mes, proponiendo en su lugar sostener acciones de prevención y controles durante todo el año. Considera que el Policlínico Policial debe consolidarse como el centro principal para desarrollar esta estrategia integral de cuidado.

Posiciones oficiales y contexto ministerial

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, subrayó que la inclusión y el acceso a la atención son ejes centrales de la política sanitaria provincial, afirmando que todos los recursos están al servicio de los vecinos y los equipos de salud. Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, valoró el cumplimiento del compromiso de instalar el equipo durante el mes de concientización, destacando que cuidar al personal de seguridad es una forma de devolver el cariño y la vocación de servicio que estos brindan a la sociedad.

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Impacto en estadísticas de diagnóstico y futuro

La incorporación eleva a 36 el total de mamógrafos en la red provincial. Las estadísticas reflejan un crecimiento exponencial: pasaron de 9.500 estudios en 2023 a 30.000 acumulados hasta octubre de 2026, con una proyección de alcanzar 36.000 al cierre del año. Hasta la fecha, los estudios han permitido identificar 450 mujeres con diagnósticos complejos. La directora médica del Policlínico, María José Oleiro, destacó que el trabajo conjunto entre los ministerios mejora el cuidado de las agentes.

Mejoras estructurales para la atención integral

El Policlínico Policial, creado el 25 de agosto de 1969, cuenta con aproximadamente 200 profesionales de 36 especialidades. Como parte del fortalecimiento, se prevé finalizar en diciembre las obras del nuevo Servicio de Salud Mental para niños, adolescentes y adultos mayores. Asimismo, se iniciaron gestiones para evaluar la incorporación de un equipo de resonancia magnética para el presupuesto de 2027, con el apoyo de la Cooperadora Policial.