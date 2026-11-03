Llaryora exige a RIGI desarrollo de proveedores locales en primera Ronda de Negocios

Martín Llaryora lidera la primera Ronda de Negocios del RIGI en Rosario, reclamando financiamiento para integrar proveedores cordobeses a grandes proyectos mineros e industriales.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI) en la ciudad de Rosario, estableciendo como prioridad que los grandes capitales del régimen impulsen activamente la formación de proveedores locales. Durante este evento estratégico, Llaryora instó a los beneficiarios del RIGI a asumir una responsabilidad compartida en el desarrollo industrial regional, evitando que los beneficios se concentren únicamente en las empresas operadoras.

Integración de proveedores cordobeses en cadenas de valor

Esta iniciativa tuvo como objetivo central vincular a proveedores argentinos, especialmente aquellos de la provincia de Córdoba, con proyectos de gran escala en minería, industria e infraestructura. Para las empresas cordobesas, esta ocasión representa una oportunidad vital para ampliar sus vínculos comerciales e incorporarse definitivamente a las cadenas de valor de estas mega-inversiones. Llaryora enfatizó que las empresas beneficiarias del RIGI deben adoptar una visión estratégica que incluya la capacitación y apoyo a proveedores locales capaces de brindar servicios de calidad.

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Financiamiento para la transformación productiva nacional

El mandatario subrayó que las provincias que no participan directamente de estos regímenes necesitan recibir el derrame de sus beneficios mediante una verdadera estrategia de desarrollo. Para ello, planteó la necesidad urgente de una política de largo plazo que incluya financiamiento para que las empresas puedan adquirir la maquinaria y equipamiento necesarios. Llaryora afirmó que la transformación estratégica debe ser financiada adecuadamente, ya que la modernización de la capacidad productiva requiere inversiones significativas en infraestructura tecnológica.

Ventajas competitivas y optimización de costos regionales

Al destacar las capacidades de las firmas de Córdoba, el gobernador señaló que la provincia cuenta con abundante capacitación, tecnología, cultura industrial y experiencia, comparables o superiores a la industria del petróleo, el gas y la minería. La incorporación de proveedores nacionales mejora la competitividad de las compañías que ejecutan grandes proyectos al garantizar servicios y repuestos cercanos. Esta proximidad reduce los tiempos de respuesta operativa y optimiza los costos logísticos, fortaleciendo la eficiencia general de las cadenas de suministro regionales.

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Resultados de la convocatoria y asesoramiento técnico especializado

La jornada, organizada por el Ministerio de Economía de la Nación en articulación con el Gobierno de Santa Fe, reunió a 43 operadoras mineras, industriales y de infraestructura. A esta lista se sumaron más de 1.800 empresas proveedoras de todo el país, completando un total de más de 2.100 reuniones de negocios exitosas. Estas citas permitieron alinear las necesidades de abastecimiento de los grandes proyectos con la oferta de bienes y servicios nacionales disponibles en el mercado local.

Instituciones apoyando la trazabilidad y certificación empresarial

Además de las reuniones comerciales, las empresas participantes accedieron a asesoramiento sobre financiamiento y asistencia técnica de entidades clave como el Banco Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La agenda incluyó paneles con gobernadores y actividades específicas sobre productividad, calidad, certificaciones y trazabilidad. Estas acciones están orientadas a fortalecer las capacidades de las firmas argentinas y facilitar su incorporación efectiva a las cadenas de valor de las grandes inversiones del RIGI.