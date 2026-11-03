Llaryora alerta sobre cierre de pymes y demanda corrección económica en UIA

El gobernador cordobés Martín Llaryora criticó la política nacional durante la UIA, advirtiendo sobre el cierre de 33.000 pymes y reclamando rebajas impositivas para el transporte.

La 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina ( UIA), celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sirvió como escenario principal para que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentara un diagnóstico severo sobre la situación productiva del país. Durante su intervención, Llaryora cuestionó abiertamente las estrategias económicas del Ejecutivo nacional, señalando la fragilidad actual de la matriz fabril tradicional y exigiendo medidas urgentes que salvaguarden tanto el empleo como la inversión en infraestructura federal.

Crisis industrial y pérdida de empleos

En el panel titulado La nueva geografía del desarrollo: Energía, minería y cadenas de valor, Llaryora compartió mesa con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, bajo la moderación de Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). En este espacio, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de articular el potencial extractivo con los centros productivos regionales, pero destacaron una disparidad crítica en la gestión nacional.

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El mandatario cordobés enfatizó que no existe una estrategia industrial coherente a nivel nacional y que el costo social del parate económico es insostenible. Llaryora contrastó el entusiasmo oficial por las inversiones primarias con la realidad de los centros urbanos afectados por la recesión. Advirtió explícitamente que, aunque se impulsan nuevos motores económicos, se ignora un motor real que requiere asistencia inmediata ante el cierre de 33.000 pymes y la pérdida de 300.000 puestos de trabajo.

Integración tecnológica y cadenas de valor

Llaryora argumentó que el desarrollo de la minería, el petróleo y el gas no debe limitarse a un modelo primario agroexportador o extractivista puro. Subrayó la urgencia de promover un proceso de industrialización acelerado que agregue valor local, fomente la investigación aplicada y expanda la red de contratistas locales. Comparó esta necesidad con la evolución histórica del sector agropecuario argentino, que pasó de ser un país ganadero a desarrollar una potente agroindustria.

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Para lograr este objetivo, el gobernador resaltó las ventajas competitivas del complejo científico, tecnológico y metalmecánico de Córdoba. Consideró que esta región está preparada para suministrar materiales a la industria minera y energética, replicando modelos exitosos de las industrias satelital, aeronáutica, automotriz y de maquinaria agrícola. Instó a las empresas vinculadas al sector a desarrollar sus propias líneas de proveedores, basándose en la experiencia de encadenamiento autopartista ya consolidada en territorio cordobés.

Reclamo fiscal y subsidios al transporte

Maximiliano Pullaro respaldó estas posiciones, afirmando que sería un error grave para el país no articular el potencial minero con las industrias y campos que cuentan con años de inversión y capacitación. Ambos gobernadores marcaron distancia con la inacción respecto a los complejos productivos preexistentes, insistiendo en que desarrollar nuevos sectores no debe implicar apagar otros motores económicos.

Al finalizar el encuentro, Llaryora endureció su discurso frente a los medios periodísticos, focalizando sus reclamos en la política fiscal y la infraestructura del Gobierno nacional. Señaló específicamente la recaudación del impuesto a los combustibles y la asimetría en los subsidios al transporte público como factores distorsionantes. Afirmó que la supresión de esta carga impositiva impactaría directamente en los costos de los usuarios del interior del país.

El gobernador de Córdoba cuantificó el beneficio potencial de esta medida fiscal, asegurando que eliminar el impuesto a los combustibles permitiría bajar el 35% el boleto para los habitantes de Córdoba. Criticó que el subsidio concentrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no soluciona los problemas de transporte en toda la Argentina. Reclamó nuevamente que bajen el impuesto a los combustibles como paso necesario para equilibrar la estructura de costos nacionales.