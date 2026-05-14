La Legislatura Litoral (LLA) busca aprobar el acuerdo para pagarles a los holdouts del 2001 en el Senado, en medio de la tensión por el caso Adorni y con duras críticas del kirchnerismo al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En plena tensión por el caso Adorni, LLA busca aprobar el acuerdo para pagarles a los holdouts del 2001 . El temario de la sesión incluye la extensión del mandato del camarista, Carlos Mahiques , y un proyecto para regularizar la tenencia de armas .

Se espera un clima caliente, con duras críticas del kirchnerismo al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Además, entre los temas de mayor peso político la Cámara Alta también tratará la extensión por como juez de la Cámara Federal de Casación Penal y la aprobación del proyecto de acuerdo para pagarles a los holdouts del 2001. La sesión está convocada para las 15.00





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