Liverpool despide a su entrenador neerlandés tras temporada irregular y comienza búsqueda de nuevo técnico

El club inglés confirmó la salida del técnico que sucedió a Jürgen Klopp tras cerrar la temporada 2025/26 en quinta posición de la Premier League y asegurar solo la clasificación a la Champions League. La irregularidad, eliminaciones tempranas en copas y derrotas clave frente al Manchester United marcaron el fin de su ciclo, mientras se perfilan candidatos para el reemplazo.

Tras una campaña lejos de las expectativas, la dirigencia anunció el fin del ciclo y ya trabaja en la búsqueda del próximo conductor. Llegó a su fin.

Luego de cerrar la temporada 2025/26 en el quinto puesto de la Premier League y asegurar apenas la clasificación a la próxima Champions League, la institución inglesa confirmó la salida del entrenador neerlandés y comenzó la búsqueda de un reemplazante. Ya iniciaron el proceso para elegir a su nuevo director técnico.

Además, aprovecharon el anuncio para agradecer el trabajo realizado por el ex Feyenoord durante su paso por el club. , expresó la entidad inglesa al despedir al entrenador que había asumido a mediados de 2024 para suceder a Jürgen Klopp. La gestión tuvo momentos destacados, aunque terminó marcada por la irregularidad.

En su primera campaña, logro alcanzado el 27 de mayo de 2025, cuando el equipo sorprendió con un rendimiento superior al esperado en medio de la transición posterior a la salida del histórico DT alemán. Sin embargo, el panorama cambió durante la temporada 2025/26. Aunque se mantuvo durante varios tramos en los puestos de arriba del campeonato local, y terminó cerrando el certamen en la quinta ubicación.

A esos resultados se sumaron eliminaciones en cuartos de final tanto de la Champions League como de la FA Cup. Sufrió dos caídas consecutivas frente a Manchester United, una en octubre de 2025 y otra en mayo de 2026, resultados que profundizaron el descontento en una institución acostumbrada a competir por todos los títulos.

"He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué.

" Aparece como el principal apuntado para ocupar el cargo, según coinciden distintos medios ingleses. El español, de destacado trabajo reciente en Bournemouth, encabeza la lista de candidatos para iniciar una nueva etapa en Anfield. Lapidarios mensajes de Atlético de Madrid contra Barcelona por la oferta por Julián: "Cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny





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