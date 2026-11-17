Konecta implementa Live Selling para convertir transmisiones en vivo en ventas efectivas, registrando aumentos del 61% al 77% en Perú y Chile durante 2026.

El fenómeno global de las transmisiones en directo está transformando radicalmente el panorama del comercio electrónico, y Konecta ha desarrollado Live Selling para capitalizar esta oportunidad. Esta plataforma, lanzada para potenciar el comercio digital, permite a las marcas convertir la interacción espontánea y el entretenimiento en ventas concretas. La integración de estas herramientas en redes sociales como TikTok e Instagram ha creado nuevos canales comerciales donde la conexión en tiempo real es fundamental.

La evolución del comercio digital en redes sociales

La irrupción del formato livestream ha dejado de ser una simple tendencia de entretenimiento para consolidarse como un mecanismo masivo de posicionamiento y venta. Cada vez es más común que los usuarios, al ingresar a aplicaciones como TikTok o Instagram en cualquier momento del día, se encuentren con creadores de contenido o influencers presentando productos. Esta transversalidad ha convertido al comercio en vivo en un fenómeno mundial que redefine las reglas de compra y venta en Internet, alejándose de las transacciones estáticas tradicionales.

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Las plataformas sociales se han consolidado como canales de venta activos, aprovechando la capacidad de conectar marcas y consumidores de manera inmediata. La interacción en tiempo real permite resolver dudas al instante, lo que ha generado un cambio cultural en la forma en que se percibe la publicidad en redes. Este entorno dinámico permite que la atención del usuario se mantenga durante períodos prolongados, facilitando la presentación detallada de servicios y productos.

Mecanismo integral de Live Selling

Live Selling es una solución tecnológica integral que va mucho más allá de una simple transmisión de video. El sistema incluye desde la selección estratégica del contenido hasta el registro automatizado de prospectos en un CRM especializado. Durante la transmisión, un streamer capacitado atiende las dudas de la audiencia sobre precios, especificaciones y disponibilidad, asegurando que la interacción sea productiva y orientada a la conversión.

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Cualquier usuario que muestre interés en un producto o servicio durante el evento es registrado automáticamente como un prospecto (lead) en el sistema de gestión. Posteriormente, los equipos comerciales de la empresa se encargan de cerrar la transacción de manera efectiva. Este enfoque garantiza que el vendedor tenga un valor real en cada contacto, ya que trabaja con personas que ya han visto el producto, aclarado sus dudas iniciales y demostrado una intención clara de compra.

Impacto psicológico y ventaja competitiva

El auge de las ventas en vivo se explica en parte por factores psicológicos, pues muchos usuarios prefieren este formato de compra directa. Además, la redefinición del telemarketing tradicional y las estrictas leyes de protección al consumidor en diversos países han reducido virtualmente las llamadas no deseadas. Esto ha obligado a las empresas a buscar canales más orgánicos y consentidos, donde el cliente interactúa de manera proactiva.

La tasa de conversión resultante es significativamente mayor en comparación con los canales tradicionales. Al ofrecer una manera de comprar sin fricción a personas que ya están presentes en las redes sociales y muestran interés previo, el proceso de venta se vuelve más eficiente. Konecta combina tecnología, especialistas en productos y gestión comercial para captar estos potenciales clientes, adaptándose a las necesidades específicas de cada organización y maximizando los resultados.

Resultados contundentes en mercados latinoamericanos

Los datos recopilados por Konecta en América Latina demuestran la efectividad inmediata de esta estrategia. En operaciones para una firma de telecomunicaciones en Perú, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, se registró un aumento del 61% en sus ventas. Este crecimiento inicial sentó las bases para una adopción más amplia de la herramienta en la región, probando la viabilidad del modelo en mercados competitivos.

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En Chile, los resultados fueron aún más destacables durante el primer semestre de 2026. El crecimiento alcanzó el 62% entre enero y marzo de 2026, y escaló hasta un 77% durante el mes de abril de 2026. Estos números confirman que el incremento en la conversión frente a los canales tradicionales llega al 60%, estableciendo un nuevo estándar de rendimiento para el sector. La implementación de Live Selling permite registrar incrementos de ventas superiores al 60% en estas operaciones clave.

Optimización continua mediante análisis de datos

La verdadera potencia de este método reside en la capacidad de optimizar los contenidos de manera continua gracias a los datos obtenidos. Es posible identificar con precisión qué funciona mejor en un streaming, detectar las fases de mayor engagement y conocer los momentos exactos en que la retención de la audiencia disminuye. Esta información permite ajustar las dinámicas de interacción y afianzar las visualizaciones de manera estratégica.

Con estos datos, las empresas pueden determinar qué productos se venden mejor con este formato y refinar su oferta comercial en tiempo real. Toda organización que comienza su camino en el mundo del streaming parte con una ventaja competitiva significativa. Mientras sus competidores mantienen métodos de venta antiguos y menos efectivos, los líderes de mercado están consolidando su posición mediante la innovación tecnológica y la conexión humana directa.