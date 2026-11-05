LIV Golf cierra operaciones por bancarrota y falta de financiación saudí

LIV Golf Liquidation: La organización de golf se disuelve en Nueva Jersey tras agotar fondos del PIF, provocando la marcha de estrellas como Jon Rahm y Tyrrell Hatton.

LIV Golf ha iniciado formalmente un proceso de liquidación en lugar de intentar reformular su modelo de negocio mediante un proyecto secundario conocido como LIV 2.0. Esta decisión crítica, que marca el fin definitivo de la liga rival, fue anunciada públicamente por Matthew Williams, un abogado que representa a la organización, durante una audiencia de bancarrota celebrada el jueves en Nueva Jersey.

Los deudores, es decir, la propia entidad de LIV Golf, han confirmado explícitamente que no están avanzando actualmente con el plan de reestructuración conocido como LIV 2.0. En su lugar, la organización ha optado por una liquidación dirigida a maximizar el valor de sus activos comerciales restantes ante la imposibilidad de obtener apoyo financiero continuo.

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Causas de la bancarrota y retirada saudí

El colapso financiero de LIV Golf se debe principalmente a la pérdida repentina de la financiación garantizada por el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita (PIF). La organización ha gastado más de 5000 millones de dólares desde su lanzamiento en 2022. El PIF cambió su estrategia de inversión en abril, tras el inicio de la guerra en Irán, y afirmó que ya no financiaría a LIV Golf después de la temporada 2026, dejando a la liga sin sustento económico para operar.

LIV Golf se declaró oficialmente en bancarrota el 8 de septiembre, tras haber intentado anteriormente una salida de la quiebra que finalmente no prosperó. La falta de capital ha acelerado el cierre de operaciones y ha generado una incertidumbre masiva entre sus jugadores, patrocinadores y socios comerciales en todo el mundo.

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Marcha de estrellas y rupturas contractuales

Desde que se anunciaron los planes iniciales para una nueva versión de la liga, la fuga de talentos principales se ha intensificado significativamente. Grandes nombres como Jon Rahm y Tyrrell Hatton se han marchado de LIV Golf, siguiendo el ejemplo de otros competidores de alto perfil. Patrick Reed también optó por no extender su contrato y está listo para regresar al PGA Tour el próximo año a través de su desempeño en Europa.

Brooks Koepka abandonó su contrato con LIV un año antes de su vencimiento, estableciendo un precedente claro. Koepka creó un camino con sanciones financieras para regresar al circuito principal. Jon Rahm había indicado que estaría dispuesto a pagar el mismo precio que Koepka, aunque era poco probable que se le ofreciera ese mismo acuerdo por parte de la organización en quiebra.

Presión del DP World Tour y exclusiones

El circuito europeo, comercialmente conocido como DP World Tour, estableció un ultimátum categórico mientras LIV intentaba salir de la bancarrota presentada el 8 de septiembre. El DP World Tour afirmó que cualquiera que firmara con LIV 2.0 no necesitaría solicitar la membresía en el circuito, lo que haría que los jugadores europeos no fueran elegibles para la Ryder Cup. Esta medida protegió al circuito contra una entidad que gastó según nos dicen más de 7000 millones de dólares con uno de sus objetivos siendo destruir al DP World Tour.

Guy Kinnings, director ejecutivo del circuito europeo, criticó duramente a LIV en una entrevista con The Scotsman. La organización rival perdió también a jugadores jóvenes como el español David Puig y el norirlandés Tom McKibbin. Louis Oosthuizen y Sergio García confirmaron que no continuarían en LIV, debilitando aún más su base competitiva.

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Repercusiones y próximos pasos en el golf

El Asian Tour, que recibió un impulso financiero de LIV para una Serie Internacional, decidió en julio renovar una alianza con el PGA Tour y el circuito europeo. Esta alianza fortaleció la estructura del golf tradicional y aisló aún más a la liga en quiebra. El último evento de LIV fue en agosto en Indianápolis, ganado por Michael La Sasso.

Michael La Sasso no logró superar la segunda etapa de la escuela clasificatoria del circuito europeo la semana pasada. El PGA Tour ha establecido un camino con sanciones financieras para que los ex jugadores de LIV regresen. La disolución de LIV Golf marca el fin de una era de alta inversión y alta volatilidad en el golf profesional mundial.