Lisandro Skar y Trendo: El desafío de la música frente al algoritmo

Lisandro Skar y la agencia Trendo analizan cómo los músicos argentinos deben adaptar su arte a las exigencias del algoritmo para lograr visibilidad en la era digital.

Lisandro Skar ajusta el encuadre, se acomoda el peinado y comienza a grabar sin luces ni escenario. Canta frente al celular con pasos rolingas mientras suena el estribillo de Alguien que yo no, una canción que va a explotar en cualquier momento. Mira a la cámara como si buscara a alguien específico, pero no sabe cuántos van a estar del otro lado. Su gesto es íntimo pero también estratégico porque vive en disputa con el algoritmo.

Estrategia Digital y Visibilidad Musical

Es difícil pasar por alto un gran pasacalle blanco con letras negras que cuelga de un balcón en plena Avenida Córdoba. El mensaje dice Está pasando, Juan, casi como un grito de gol y advertencia. Detrás de esa frase funciona la agencia Trendo, en el primer piso de una vieja casona de barrio. El espacio se organiza alrededor de un pasillo iluminado por el sol que entra desde el techo vidriado.

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La escalera desemboca directo en un estudio de grabación, desde donde se asoma con mirada curiosa un productor mientras una voz lejana suena en los monitores. Del otro lado hay una sala de trabajo iluminada por luces de neón que simulan olas y una pequeña cocina que da la bienvenida al patio. Trendo se define como una creative powerhouse, pero en la práctica es un espacio donde la música y la estrategia conviven puerta por medio.

Adaptación Artística al Entorno Digital

Lisandro llega junto a su manager cinco minutos después de lo previsto con un conjunto de vestir azul a rayas y lentes de sol. Viene de tener uno de sus últimos ensayos para la presentación de su álbum Rockera en La Trastienda, en tan solo una semana. Arriba del escenario es como que te quedás en pelotas, va a decir dentro de unos minutos, y la gente puede ver tu humanidad, que sos de carne y hueso.

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Tiene 27 años y llegó a Buenos Aires desde Santa Fe para laburar como fotógrafo. Trabajó con Khea, uno de los nombres centrales del trap argentino. Desde ahí se acercó a esa generación de artistas y conoció el pulso y color de las giras y los shows desde abajo del escenario. Con el tiempo, claro, apareció una pregunta Y yo, ¿por qué no hago mi propia música?

Del Agite Tradicional al Control del Algoritmo

De la cultura del agite a la cultura del algoritmo, ese es el camino que parece vivir la escena de la música. Si antes se desempolvaba la frase yo los sigo desde Cemento para hablar de alguna banda de moda, ahora lo hace con su paráfrasis moderna yo lo tengo de Tiktok. Hasta hace apenas algunos años, el acceso a la visibilidad musical tuvo intermediarios claros como managers, sellos, programadores de radio y productores artísticos.

La estrategia era ir hasta una radio, cassette en mano, e intentar convencer al productor de tener, al menos, unos minutos de aire. Pero poco a poco, ese lugar lo empezó a ocupar un sistema que no firma contratos ni atiende llamados, pero decide destinos con una eficacia quirúrgica. En este contexto, el rock aprendió a llegar primero por la pantalla para explotar después en el pogo y la transpiración.

Impacto Real en la Producción Musical Actual

Los algoritmos nos llevaron a que en los tres primeros segundos tenga que pasar algo, reflexiona Ale Kurz, músico, co-creador de las Portal Session y exlíder de El Bordo. Esta fue una de las bandas emblemas del rock de los 2000, que supo abrirse camino desde una fiesta estudiantil hasta los grandes teatros del país. Para funcionar dentro de esa lógica, los músicos aprendieron a hablar otro idioma con ritmo, repetición y presencia constante.

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Hacer música sí; pero también marketing. Escribir estribillos pegadizos, pero también leer métricas y estar al tanto de las recetas virales de moda. El artista se volvió su propio equipo canta, edita, analiza números, responde comentarios, piensa títulos y prueba horarios. Hoy en día Pink Floyd no podría sacar Dark side of the moon, que el primer tema tarda tres minutos en arrancar, porque los tiempos de consumo cambiaron.