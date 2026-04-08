Lisandro Martínez se recupera y vuelve a estar disponible para el Manchester United y la Selección Argentina

El defensor argentino Lisandro Martínez ha superado su lesión y se reincorpora a los entrenamientos del Manchester United. Su regreso es un impulso para el club y la Selección Argentina, de cara a la Premier League y el Mundial 2026.

El defensor argentino Lisandro Martínez ha completado su recuperación de una lesión y se encuentra nuevamente disponible para el Manchester United . La noticia representa un alivio significativo tanto para el club como para la Selección Argentina , que ve en Martínez a un jugador clave. La lesión , que afectó al sóleo de su pierna izquierda, lo mantuvo fuera de las canchas por un período, impidiéndole participar en varios partidos importantes y amistosos internacionales.

El regreso de Martínez es especialmente oportuno dado el calendario exigente que enfrenta el Manchester United en la Premier League y la importancia del jugador en los planes del entrenador Michael Carrick. El club, que ha experimentado altibajos en su rendimiento reciente, necesita de la solidez y la experiencia del defensor para fortalecer su defensa y aspirar a posiciones más altas en la tabla. Además, la recuperación de Martínez es crucial en el contexto de la preparación para el Mundial 2026, donde se espera que sea una pieza fundamental en la estructura del equipo nacional argentino. \Martínez se perdió varios encuentros clave, incluyendo partidos de la Premier League contra equipos como Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa y Bournemouth. También se ausentó en los amistosos internacionales de la Selección Argentina contra Mauritania y Zambia, lo que subraya la importancia de su presencia tanto en el ámbito de clubes como en el internacional. Los médicos tomaron la decisión de que Martínez se detuviera para evitar que la lesión empeorara, una medida que ha demostrado ser acertada, ya que el jugador ha respondido positivamente al tratamiento y a la rehabilitación. Ahora, con su regreso a los entrenamientos, se espera que Martínez gane ritmo de juego gradualmente, con el objetivo de estar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para la temporada en curso y, sobre todo, para el futuro cercano de cara al Mundial. Michael Carrick tendrá la oportunidad de contar con él para el partido contra el Leeds United el próximo lunes en Old Trafford, lo cual representa un importante refuerzo para el equipo. La dirección del club y el cuerpo técnico confían en que su presencia en el campo de juego aportará seguridad y liderazgo a la defensa. \La pronta recuperación de Lisandro Martínez es motivo de celebración tanto para el jugador como para los aficionados del Manchester United y de la Selección Argentina. Su compromiso y profesionalismo han sido evidentes durante el proceso de recuperación, demostrando una vez más su valía como jugador y su deseo de contribuir al éxito de ambos equipos. Para Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, la vuelta de Martínez es una excelente noticia, ya que lo considera una pieza clave en el esquema táctico del equipo. La posibilidad de contar con él para el Mundial 2026 es un factor crucial en la planificación y preparación del equipo nacional. La participación de Martínez en los partidos de la Premier League le proporcionará el rodaje necesario para llegar al torneo en óptimas condiciones, donde se espera que sea un baluarte en la defensa argentina. El desempeño de Martínez en el campo, caracterizado por su valentía, su capacidad de anticipación y su liderazgo, lo ha convertido en un jugador indispensable. Su regreso al equipo fortalece las opciones del Manchester United y aumenta las expectativas de la afición argentina en la preparación para el Mundial. La recuperación de Martínez es una señal positiva para el futuro del fútbol argentino y para los objetivos de ambos clubes





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