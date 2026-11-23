Guía completa sobre pagos de diciembre 2026: segunda cuota del aguinaldo vence antes que el sueldo, novedades en tasas ARCA y ajustes salariales para personal doméstico.

El cierre del año 2026 impone una serie de obligaciones financieras estrictas para los empleadores de personal doméstico en Argentina, marcando el final de un ciclo donde la planificación fiscal es decisiva para evitar sanciones. La liquidación final requiere no solo el abono de los salarios actualizados para noviembre y diciembre, sino también el cumplimiento de los aportes a la seguridad social, el pago de la cobertura de riesgos del trabajo y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, conocidas comúnmente como aguinaldo.

Cronograma de pagos de diciembre y enero 2027

Una distinción fundamental que los empleadores deben tener en cuenta es la fecha de vencimiento de las distintas partidas salariales. A diferencia del sueldo correspondiente al mes de diciembre, que puede abonarse hasta los primeros días hábiles de enero de 2027 para el personal mensualizado, la segunda cuota del aguinaldo tiene un plazo ineludible. La normativa establece que este pago debe realizarse en la última jornada laboral de diciembre, por lo que no puede postergarse junto con el salario mensual sin incurrir en mora.

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Este calendario rígido se deriva del artículo 19 de la Ley 26.844, que determina que las remuneraciones mensuales se pagan dentro del cuarto día hábil posterior al vencimiento del mes calendario. Sin embargo, la lógica del cierre anual exige priorizar la liquidación del SAC para garantizar que el trabajador reciba su beneficio anual antes de las fiestas. Los empleadores deben verificar que los fondos necesarios estén disponibles para cubrir ambas partidas en las fechas exactas que marca la ley.

Cálculos del SAC y novedades en la Ley 26.844

El cálculo del Sueldo Anual Complementario se basa en el artículo 26 de la Ley 26.844, el cual establece que el monto equivale al 50 por ciento de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para la segunda cuota, corresponde comparar los salarios percibidos entre julio y diciembre para identificar el mes de mayor remuneración y utilizarlo como base de cálculo. Este valor debe incluir todos los conceptos remunerativos aplicables, como antigüedad, zona desfavorable y horas extras, si corresponden al caso.

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Es crucial recordar que si la relación laboral comenzó después de julio o no abarca los seis meses completos, el aguinaldo se debe liquidar de forma proporcional al tiempo trabajado durante ese semestre. El empleador debe realizar un seguimiento exhaustivo de la nómina para asegurar que ninguna variable, como un aumento salarial o bonificaciones, haya alterado la escala de referencia. Un error en la identificación del mes de mayor remuneración puede generar subpagos que deben ser regularizados posteriormente.

Obligaciones con ARCA y la cobertura ART

Además de los salarios, los empleadores deben gestionar el ingreso de aportes y contribuciones a través del sistema de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA). Los montos varían según la cantidad de horas semanales trabajadas y la situación previsional del contratante. Es importante destacar que las contribuciones previsionales y la cobertura de Riesgos del Trabajo (ART) integran las obligaciones económicas del empleador, mientras que los aportes personales se descuentan de la remuneración del trabajador.

La cuota de ART es de carácter obligatorio y debe ingresarse incluso cuando la persona trabaja menos de 12 horas semanales. El tratamiento temporal de estos pagos también difiere: los aportes y contribuciones se ingresan a mes vencido, mientras que la ART se paga a mes en curso. Esto significa que en diciembre el empleador debe cancelar simultáneamente las cargas de diciembre y las adeudadas de noviembre, lo que incrementa el flujo de caja requerido en las últimas semanas del año.

Resolución 6/2026 y actualizaciones salariales

La actualización de los pisos salariales para el sector doméstico fue establecida por la Resolución 6/2026 de la Confederación General del Trabajo (CNTCP), con las correcciones pertinentes. Estos valores representan el mínimo que debe respetar el empleador, aunque se pueden acordar remuneraciones superiores. La escala mínima no sustituye el cálculo integral de los conceptos adicionales, por lo que los empleadores deben verificar la categoría, la modalidad con o sin retiro y las horas trabajadas.

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Un aspecto relevante de esta actualización es la incorporación al salario básico del último tramo de la suma no remunerativa abonada en agosto, siguiendo un cronograma de incorporación progresiva. Asimismo, existe un adicional del 31 por ciento sobre la remuneración cuando el lugar de prestación de tareas se encuentra en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido bonaerense de Patagones. Estos detalles geográficos y categorías específicas son determinantes para una liquidación correcta y alineada con la normativa vigente en 2026.