Lionel Scaloni y la Selección Argentina: del título en Qatar 2022 al desafío post Messi

Lionel Scaloni llegó a la Selección Argentina en 2018 y encadenó títulos hasta el Mundial 2026. Ahora el equipo afronta un recambio con la salida de figuras clave del vestuario.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, construyó una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol albiceleste. Su recorrido como director técnico comenzó en 2018, cuando asumió tras la salida de Jorge Sampaoli, luego del fracaso del equipo en el Mundial de Rusia. Desde entonces, la Selección acumuló títulos internacionales y llegó a la final del Mundial 2026, donde terminó como subcampeona.

El primer paso de Scaloni en el cargo fue un interinato que se transformó en un proyecto estable. Antes de dirigir en la Mayor, había conquistado el torneo juvenil internacional L'Alcudia, un antecedente que le abrió la puerta a la conducción del seleccionado absoluto.

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Cómo Scaloni armó un equipo campeón

Scaloni renovó la base del plantel y logró integrar a Lionel Messi a un proyecto colectivo. La idea de su equipo fue potenciar al 10, mientras que el propio Messi elevó el rendimiento de sus compañeros. Ese engranaje permitió encadenar la conquista de dos Copas América, en 2021 y 2024, además de la Finalissima en 2022 y el Mundial de Qatar, también en 2022.

El debut oficial del ciclo llegó el 8 de septiembre de 2018, con una victoria por 3-0 frente a Guatemala. Ese primer partido marcó el inicio de una serie de resultados que consolidaron al entrenador dentro de la historia de la Selección.

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El lugar de Scaloni en la historia de la Selección

Scaloni se ubica entre los grandes referentes del fútbol argentino por la cantidad de títulos obtenidos en poco tiempo. La nota también recuerda a Guillermo Stábile, quien dirigió al seleccionado unas 124 veces entre 1940 y 1960 y ganó siete títulos, seis Copas América y un Panamericano, aunque sin disputar un Mundial salvo el de 1958.

Más allá de las vitrinas, el texto subraya que el éxito del equipo también se reflejó en la relación con los hinchas. Scaloni recuperó la identidad del grupo, blindó al plantel y generó un vínculo especial con la gente, algo que, según la nota, se vio en los años finales del epílogo de Messi.

Recambio generacional y el desafío post Messi

La Selección sostiene su nivel con una nueva generación que ya forma parte de la elite. Nombres como el Cuti Romero, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Lisandro Martínez y el Dibu Martínez aparecen como pilares del presente del equipo.

Sin embargo, la nota advierte que el camino hacia el futuro no será sencillo. Otamendi dejó la Selección, De Paul y Lo Celso no están siendo convocados y Di María ya no forma parte del plantel. Paredes y Tagliafico seguirán en el grupo, aunque todavía resta definir si llegarán al Mundial.

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Pese a ese escenario, el texto sostiene que el plantel cuenta con una base de grandes jugadores que ya tiene dos mundiales en su historial y que llegaría en buenas condiciones a una nueva cita. La nota también menciona el Mundial de 2030 como un horizonte al que el ciclo de Scaloni estaría ligado.