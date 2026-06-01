Lionel Scaloni visitó una fábrica de sembradoras en Santa Fe y destacó la conexión con el campo argentino

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, realizó una visita inesperada a una histórica fábrica de sembradoras en Las Parejas, Santa Fe, a días del Mundial. El entrenador recorrió la planta, interactuó con los empleados y se interiorizó sobre la producción agroindustrial, reforzando un vínculo comercial y personal que se gestó a través de su familia. El hecho resalta los valores de humildad y trabajo en equipo que el DT comparte con la empresa.

Nicolás Scarpeccio, presidente del Club Sportivo Las Parejas y director de una icónica fábrica de sembradoras en la localidad santafesina de Las Parejas, relató la experiencia vivida con la inesperada visita de Lionel Scaloni , director técnico de la Selección argentina de fútbol, a la planta industrial de su familia.

El hecho ocurrió a días del inicio de un nuevo Mundial, generando sorpresa y entusiasmo entre los trabajadores, y reflejando la conexión personal que existe entre el entrenador campeón del mundo y esta empresa agroindustrial con más de siete décadas de historia. La visita no tuvo un carácter protocolar; Scaloni recorrió las instalaciones, interactuó de forma cercana con el personal, compartió mates, saludó a todos y se interesó genuinamente por los procesos productivos, las innovaciones tecnológicas y el impacto de las máquinas en la producción de alimentos.

Según detalló Scarpeccio, la conversación se centró más en temas de producción, tecnología e innovación que en fútbol, demostrando el interés del DT por conocer en profundidad la actividad del campo argentino, con la que mantiene un vínculo directo a través de su propia familia. Este acercamiento se originó hace aproximadamente dos años cuando el hermano de Scaloni, Mauro, contactó a la empresa para adquirir una sembradora para el campo familiar, lo que dio inicio a una relación comercial que, con el tiempo, se consolidó en un lazo de confianza y respeto mutuo.

Hoy, la familia Scaloni trabaja sus establecimientos rurales con máquinas fabricadas en Las Parejas, por lo que la visita a la fábrica y a campos donde se utilizan las sembradoras fue una continuidad lógica de esa asociación. Scarpeccio subrayó que más allá de lo comercial, hay una identificación profunda con los valores que representa Scaloni: trabajo en equipo, humildad, liderazgo, esfuerzo y arraigo por las propias raíces, pilares que también definen la cultura de la empresa.

Paralelamente, existe una conexión futbolera adicional: mientras los Scaloni están vinculados al Club Matienzo de Pujato, la familia Scarpeccio tiene una historia tradicional con Sportivo Las Parejas, institución de la que Nicolás es presidente. Finalmente, el empresario reflexionó que, seguramente, el DT se llevó una percepción más completa y respetuosa del enorme trabajo, la tecnología y las personas que hacen posible cada campaña agrícola en el país, lejos de la mera imagen del resultado final.

Scaloni, a pocos días de un nuevo desafío mundialista, demostró una vez más que su perfil permanece anclado en la sencillez y el reconocimiento a las labores cotidianas, incluso después de alcanzar la cima máxima del fútbol





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