Lionel Scaloni toma medidas preventivas ante una posible convocatoria de urgencia a la Copa del Mundo

El cuerpo técnico de la Selección Argentina notificó a cuatro jugadores para estar atentos a una posible convocatoria de urgencia a la Copa del Mundo.

Además de Buendía, otros tres futbolistas fueron notificados por el cuerpo técnico para estar atentos a una posible convocatoria de urgencia a la Copa del Mundo.

Si bien en el cuerpo técnico de la Selección Argentina reina una sensación de optimismo en torno a los lesionados, la realidad indica que deben tomarse medidas preventivas ante cualquier imprevisto tratándose de una Copa del Mundo. Y Lionel Scaloni, fiel a su estilo de no dejar nada librado al azar, ya tomó medidas al respecto: notificó a cuatro jugadores que estén atentos ante una hipotética convocatoria de urgencia al Mundial en caso de que haya bajas.

La lista de los cuatro jugadores de reserva con posibilidades de ser citados si cae algún soldado hasta el día previo al inicio del Mundial se completa con: Capaldo, que será titular en el primer partido preparatorio. Otra historia es la de Buendía y Perrone, que recibieron un llamado para que estén atentos en los próximos días por si ocurre un imprevisto.

El delantero del Aston Villa, que viene de un cierre de temporada de ensueño al consagrarse en la Europa League, es la primera opción. Mientras que el volante central del Como es el recambio que piensa Scaloni por si Leandro Paredes (padece una sobrecarga muscular) o algún mediocampista interno no llega al 100% a la cita mundialista





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