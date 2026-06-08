Lionel Scaloni se refiere a tergiversación de un medio extranjero sobre su relación con Lionel Messi

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a una tergiversación de un medio extranjero sobre su relación con el jugador Lionel Messi.

El entrenador de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , se refirió a una tergiversación de un medio extranjero sobre su relación con el jugador Lionel Messi .

Según Scaloni, el medio extranjero tergiversó su respuesta a una pregunta sobre si hablaba con Messi sobre su decisión de jugar en el Inter Miami. Scaloni explicó que siempre habla con Messi sobre sus decisiones y que no tiene problema en decir que no hará nada que Messi no quiera. También se refirió a la previa del Mundial 2026 y la selección Argentina, y habló sobre su equipo y su próximo partido contra Islandia





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