Lionel Scaloni renueva hasta 2030 como DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni extiende su contrato con la AFA hasta 2030. El cuerpo técnico completo permanece junto al entrenador tras liderar el equipo hacia títulos históricos.

Lionel Scaloni confirmó su continuidad al frente de la Selección Argentina mediante la renovación del cuerpo técnico hasta el año 2030, lo que incluye la conducción del equipo rumbo a la Copa del Mundo 2030. Este acuerdo finaliza con las dudas surgidas tras la derrota en la final de la Copa del Mundo y marca un punto de inflexión en la historia de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA).

Negociación con Claudio Tapia para extender contrato

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, destacó que solo fueron necesarias dos reuniones con predispuestas de ambas partes para alcanzar el acuerdo definitivo. Scaloni aceptó extender el vínculo que finalizaba en diciembre, convirtiéndose en el técnico con más Mundiales dirigidos en la asociación. El contrato cubre dos años hasta la Copa América 2027 y otros dos hasta la próxima Copa del Mundo, con la posibilidad de finalizar el mandato si no existen fuerzas para continuar.

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Mantienen cuerpo técnico histórico con cambios

La mayoría del cuerpo técnico se mantendría intacto bajo la dirección de Scaloni, incluyendo a Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martín, Martín Tocalli y Matías Manna. Walter Botas iniciará su carrera por su cuenta después de ser parte fundamental del staff, recibiendo un agradecimiento eterno por su contribución. Esta estabilidad busca preservar la química que llevó al equipo a ganar una Copa del Mundo y dos Copas Américas recientes.

Consolidación del plantel post-Messi y preparación

Tras la despedida oficial de Lionel Messi en el amistoso contra Benín en el Estadio Monumental, Scaloni comenzó a dar minutos a jóvenes talentos que buscan consolidarse en el plantel. La intención es seguir trabajando con figuras establecidas y ajustar el equipo para la próxima fecha FIFA de noviembre, asegurando que nadie tenga el puesto asegurado y que todos demuestren su valor.

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Objetivos hacia la Copa del Mundo 2030

Argentina ya obtuvo su clasificación al Mundial por ser anfitriona, pero la prioridad es llegar al debut con un plantel sólido y robusto. Scaloni busca engrandecer aún más su legado y las vitrinas del predio, dejando atrás las dudas surgidas tras la tristeza de la primera final perdida. El equipo apunta a mantener su dominio con un cuerpo técnico unificado y jugadores motivados para la nueva etapa.

Indicios de renovación en la formación titular

La práctica reciente dejó indicios claros sobre la competencia en posiciones clave, con múltiples opciones para ocupar los espacios que antes pertenecían a figuras retiradas. La duda en el arco y la profundidad en el resto del terreno de juego ofrecen al técnico múltiples herramientas para enfrentar los desafíos de la eliminatoria y los torneos continentales en los próximos años.