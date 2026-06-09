Lionel Scaloni expresa preocupación por la condición física de jugadores antes del debut ante Argelia

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ha expresado su preocupación por la condición física de algunos jugadores antes del debut ante Argelia en el Mundial 2026.

Para el primer enfrentamiento con Argelia el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni , ha expresado su preocupación por la condición física de algunos jugadores.

En una conferencia de prensa, Scaloni mencionó que el viernes será un día importante para determinar la condición de los jugadores, específicamente en relación a la recuperación de Julián Álvarez, quien se encuentra con una molestia en el tobillo. Aunque aseguró que Julián está bien y que la recuperación es solo una cuestión de tiempo, la preocupación sigue siendo válida.

Además, Scaloni habló sobre la condición de otro jugador, quien sufrió una lesión muscular y se encuentra en un estado delicado. A pesar de esto, el entrenador expresó su confianza en la recuperación de los jugadores y mencionó que tres futbolistas, Montiel, Molina y Paz, ya se han recuperado y están disponibles para el partido ante Islandia.

La selección argentina se enfrentará a Islandia en un amistoso el martes, y Scaloni ha expresado su deseo de jugar el partido con la mejor formación posible, ya que considera que es una piedra importante en la preparación para el debut ante Argelia en el Mundial 2026. Sin embargo, si no se juega el partido, Scaloni expresó que tendrían mucha más tranquilidad para preparar el encuentro ante Argelia





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Scaloni Argentina Mundial 2026 Julián Álvarez Lesiones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La clave que dio Scaloni para ganar un MundialEl entrenador de la Selección habló de un tema puntual que ya había mencionado en la previa de Qatar.

Read more »

Mundial 2026: Lionel Scaloni busca el bicampeonato con la selección argentina, pero también planifica el futuroDe los 26 convocados 21 debutaron en la selección durante este ciclo; ahora, una nueva camada de juveniles busca abrirse camino

Read more »

Balerdi lesionado: Scaloni evalúa opciones para completar la lista de Argentina en el MundialEl defensor Leonardo Balerdi quedó desafectado por una lesión y el técnico de la selección argentina analiza si usa el cupo para reforzar la defensa u otra posición, con Marcos Senesi como principal candidato.

Read more »

Lionel Scaloni se refiere a tergiversación de un medio extranjero sobre su relación con Lionel MessiEl entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a una tergiversación de un medio extranjero sobre su relación con el jugador Lionel Messi.

Read more »