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Lionel Scaloni deja a 20 futbolistas fuera de la lista de 55 para el Mundial 2026

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Lionel Scaloni deja a 20 futbolistas fuera de la lista de 55 para el Mundial 2026
Lionel ScaloniSelección ArgentinaMundial 2026
📆5/19/2026 5:21 PM
📰minutounocom
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La Selección Argentina comienza a diagramar los convocados para la Copa del Mundo y muchos futbolistas quedarán afuera de la competencia. La dirigencia planea recortar la nómina a los 26 pasajeros finales antes de que viajen al país.

Lionel Scaloni ya dejó afuera de la lista de 55 de la Selección Argentina para el Mundial 2026 a 20 futbolistas. Lionel Scaloni empieza a diagramar los convocados para la Copa del Mundo y muchos futbolistas quedarán afuera de la competencia.

En las últimas horas se emitieron cerca de 35 notificaciones de reserva a los clubes de Europa, aunque la idea de la dirigencia es recortar la nómina a los 26 pasajeros finales antes de que viajen al país. Preocupación en la Selección: Nico Paz tiene una lesión en la rodilla y Scaloni sigue de cerca su evolución. El cuerpo técnico blindar a sus opciones ante cualquier imprevisto físico de último momento en el cierre de la temporada.

Alarma en la Selección Argentina: un jugador importante sufrió una lesión y llegará al límite al Mundial 2026. Las reuniones a puertas cerradas en el complejo habitacional de Ezeiza giran en torno a evaluar el mapa físico y de rodaje del plantel. La drástica defensa del hermano del acusado de matar a golpes al adolescente en Chascomús. Impresionante choque entre el tren San Martín y un camión en Pilar

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