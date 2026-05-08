Lionel Messi: 'Steady Coming Along' But With Favorites 'Seeking' to Prove They 'Are' Better Teams in the Upcoming World Cup

The seven-time Ballon d'Or winner says though his team, Argentina, is 'alright' at the moment, he believes that France is 'getting back to being really good' thanks to their high-caliber players. Messi also lists Spain, Brazil and Portugal as favorites, adding that he believes 'Germany, England, the traditional powers and Portugal are always surprises'. Messi then mentions fellow Brazilian Neymar, indicating he still wants him in the World Cup, where he deems the player still amongst the GOATs. Finally, Messi announces his intention of continuing his career aiming to play until the end. He states, 'I love playing soccer, and I will do so until I can't anymore.' Leo has shown signs of optimism as the tournament fast approaches in July. 'My hunger for competition is still intact," he says.

En charlas distendidas, en las que los temas que aborda alternan entre la actualidad, recuerdos, opiniones y algunas situaciones lúdicas, Lionel Messi se aleja de las respuestas formales tras un partido.

Y eso deriva en frases y afirmaciones que trascienden lo deportivo, incluso cuando está a poco más de un mes de afrontar su sexto Mundial, aunque jamás sentencie que eso va a suceder por el cuidado de las palabras cuando de confirmarlo con anticipación se trata. Entonces, en ese sentido, cuando se pronuncia sobre la selección argentina se refiere 'al grupo' y no hace énfasis en lo individual o sus récords, por más que todo el mundo del fútbol ponga el foco allí.

Sostiene que el equipo 'llega bien', como le aseguró a Pollo Álvarez en una entrevista difundida en YouTube.

'Hay muchos chicos que están pasando por lesiones o por falta de ritmo, pero la verdad es que cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite y quiere siempre ganar, que hace todo lo posible por conseguir los objetivos', señaló el capitán, estrella del Inter Miami de la MLS, que se juega en dos de los países anfitriones de la Copa del Mundo





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