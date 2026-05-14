Lionel Messi's Controversial Hat Trick and Influence on Inter Miami

Lionel Messi's hat trick in Inter Miami's 5-3 victory over FC Cincinnati was later modified by the MLS due to a controversial goal. Despite the change, Messi's performance and influence on the team were undeniable.

Lionel Messi volvió a ser determinante para Inter Miami en una nueva jornada de la MLS . El conjunto estadounidense derrotó 5-3 a FC Cincinnati como visitante y el capitán argentino fue la gran figura del encuentro con una actuación brillante.

Sin embargo, lo que parecía un nuevo hat trick del rosarino terminó envuelto en una inesperada polémica estadística. Durante el partido, el exfutbolista de Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG) celebró tres conquistas y se llevó todos los aplausos del público presente. Pero horas más tarde, la propia MLS revisó una de las acciones y decidió modificar oficialmente el registro del encuentro, quitándole uno de los goles al campeón del mundo.

La jugada que generó la controversia ocurrió a los 43 minutos. Mateo Silvetti habilitó a Messi dentro del área y el argentino definió de derecha buscando el segundo palo. El remate impactó primero en el poste y luego rebotó en el arquero Roman Celentano antes de cruzar completamente la línea de gol. En un primer momento, el tanto fue adjudicado a Messi y así fue anunciado incluso dentro del estadio.

Sin embargo, tras revisar la acción, la organización de la MLS determinó posteriormente que debía contabilizarse como gol en contra del arquero rival. El argumento oficial fue que el disparo del argentino no tenía dirección de arco antes del desvío final. La decisión generó sorpresa entre muchos fanáticos, ya que durante el partido nadie dudó de que se trataba de una nueva conquista personal del rosarino.

Aun así, el cambio quedó registrado oficialmente y el capitán argentino terminó cerrando la noche con dos goles y una asistencia en lugar del triplete que había festejado inicialmente. Más allá de la modificación estadística, Messi volvió a tener una actuación sobresaliente y fue clave para que Las Garzas sumaran una victoria importante en la temporada.

El primer tanto del argentino llegó a los 24 minutos de la etapa inicial, después de aprovechar un rebote dentro del área tras un intento fallido de despeje del defensor Matt Miazga. El segundo gol oficial apareció ya en el complemento y nació gracias a otra conexión argentina.

Rodrigo De Paul desbordó por el sector derecho y lanzó un centro preciso para Messi, que apareció libre dentro del área y definió con tranquilidad para convertir el 2-2 parcial en un momento complicado del encuentro. Además de los goles, el rosarino también aportó una asistencia y volvió a demostrar su enorme influencia ofensiva en el equipo estadounidense. Con las dos conquistas finalmente validadas, alcanzó los 11 goles en la temporada y llegó además a cuatro pases decisivos.

El rosado de Fort Lauderdale atraviesa una etapa importante del campeonato y necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea dentro de la MLS. La presencia de la 'Pulga' continúa siendo determinante para un equipo que apuesta fuerte a pelear en todos los frentes y que tiene también a varias figuras internacionales dentro de su plantel. El próximo compromiso del conjunto dirigido por Gustavo Hoyos será el domingo 17 de mayo frente a Portland Timbers como local.

Más adelante tendrá otro desafío exigente cuando enfrente a Philadelphia Union el 24 de mayo. Mientras tanto, la curiosa decisión estadística de la MLS seguirá dando que hablar. Aunque el triplete finalmente desapareció de los registros oficiales, la actuación de Messi volvió a confirmar que sigue siendo el gran protagonista del fútbol estadounidense





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