Lionel Messi hace la historia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi marcó tres goles en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, ante Argelia. Su actuación fue destacada por la prensa especializada y generó reacciones inmediatas en todo el mundo.

El triplete del capitán argentino ante Argelia recorrió el planeta y ocupó los principales titulares deportivos. La prensa especializada destacó su vigencia a los 39 años.

El mundo se rindió ante Lionel Messi tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El rosarino marcó los tres tantos del encuentro y alcanzó una de los mercados donde Messi dejó una huella imborrable durante su carrera, las reacciones fueron inmediatas. El diario deportivo resaltó la influencia del rosarino en el funcionamiento colectivo de la selección y tituló: Messi hace la historia. Triplete en Argentina-Argelia y alcanza a Klose en la tabla de artilleros mundiales.

El medio español reflejó cómo el rendimiento del rosarino sigue siendo motivo de comparación incluso frente a futbolistas de generaciones posteriores. Messi es tan Messi que ya no importa lo demás. La expresión sintetizó la admiración que sigue despertando el capitán argentino en cada rincón del planeta. A los 39 años, la Pulga continúa ampliando una carrera que parece no encontrar límites.

Con un Messi histórico, Argentina goleó a Argelia en el debut. El sentido mensaje de Lionel Messi tras el histórico debut de la Selección Argentina en el Mundial fue: Feliz por el comienzo





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