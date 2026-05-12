Lionel Messi compra un complejo comercial en Barcelona y planea una reforma integral

Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami y capitán de la Selección argentina, cerró una operación millonaria en el mercado inmobiliario de Barcelona. A través de su sociedad Edificio Rostower, Messi compró las antiguas galerías Via Wagner, un complejo comercial de 4.000 metros cuadrados ubicado en el corazón del Turó Park, una de las zonas más exclusivas de la capital catalana.

Mientras se prepara para jugar su sexto Mundial con la Selección argentina Lionel Messi se expande en el mundo de los negocios. El actual jugador del Inter Miami cerró una operación millonaria en el mercado inmobiliario de Barcelona .

A través de su sociedad Edificio Rostower, Messi compró las antiguas galerías Via Wagner, un complejo comercial de 4.000 metros cuadrados ubicado en el corazón del Turó Park, una de las zonas más exclusivas de la capital catalana. El inmueble llevaba cerrado desde 1993 por disputas entre sus antiguos dueños y, tras 33 años de abandono, el astro argentino decidió apostar fuerte: desembolsó 11,5 millones de euros para quedarse con el edificio y ya planea una reforma integral.

La movida de Messi no pasó desapercibida en el mundo empresarial. El plan es renovar por completo el complejo y destinarlo al alquiler, apuntando a operadores de primer nivel. Por su ubicación estratégica y su valor patrimonial, el edificio se perfila ideal para bancos, fondos de inversión y empresas top que buscan instalarse en Barcelona.

Esta inversión refuerza el lazo de Messi con la ciudad en la que vivió más de veinte años y forjó su leyenda en el fútbol mundial. No es la primera vez que el capitán de la Selección argentina apuesta por el negocio en tierras catalanas: recientemente adquirió el club UE Cornellá. Entre sus emprendimientos se destacan la cadena MiM Hotels (gestionada por Meliá) y los restaurantes Hincha, liderados por el chef Nandu Jubany





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