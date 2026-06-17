Lionel Messi Breaks Records and Scores Hat Trick in Argentina's World Cup Debut

Lionel Messi, the Argentine captain, made history in his team's World Cup debut, breaking two records and scoring a hat trick in a 3-0 victory over Algeria. He also tied the record for most World Cup appearances with six.

KANSAS CITY (enviado especial) - "Meeeessi, Meeeessi". Los brazos de arriba hacia abajo del público y una ovación interminable. Los casi 70.000 espectadores que llegaron hasta el estadio de Kansas City todavía seguían cony la garganta seca de tanto gritar por el capitán de la selección cuando dejó el campo de juego, en el minuto 78.

En el partido debut del Mundial 2026 frente a Argelia, el rosarino coronó una de sus noches más brillantes ante los ojos del mundo, rompió dos récords que tardarán años en ser superados y demostró que sigue vigente para guiar a los campeones del mundo.

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo . Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien".

El capitán vive momentos familiares complejos. Parte de los suyos lo acompañaron a miles de kilómetros. Él les habló con el corazón y respondió con lo que mejor sabe hacer. La leyenda se hizo aún más grande.

Aunque nadie puede exigirle más, él se empeña en seguir superando metas. En el estadio Arrowhead de Kansas City, en el país que lo acobijó para un retiro tranquilo, Messi se convirtió en el jugador con más mundiales jugados en la historia, 6, una marca que puede alcanzar este miércoles.

Con su hat trick se transformó además en el máximo anotador en las Copas del Mundo, con 16, al igualar la marca del alemán Hace exactamente veinte años, el 16 de junio pero en Alemania 2006, había marcado su primer tanto mundialista en el 6 a 0 ante Serbia y Montenegro. Y esta noche hubo más: Fiel a su estilo, intentó despojarse de sus méritos: "Es un honor estar al lado de Klose, Ronaldo y Mbappé también están.

Al final es estadística y nada más, si bien. No significa nada. Ronaldo es uno de los más grandes y no está primero, así que queda solo en una estadística". En su castillo de logros, los números son la forma de cuantificar una carrera difícil de calificar.

Lejos de quedarse en el bronce de la estadística, el conductor de la selección demostró que llegó a su último Mundial con vigencia plena. Ya pasaron 1276 días desde Doha a Kansas City. Si aquella noche de diciembre de 2022 fue la de la consagración en el desierto qatarí, bajo las estrellas de Misuri fue la de la ratificación. Se lo notó distendido, saludando a los chicos que lo acompañaban y a los argelinos.

Nada de tensión. Solo disfrute y ganas de salir a jugar. Desde que empezó el partido se plantó como el hombre más adelantado del ataque argentino, sobre la derecha. A los 16 minutos, Argentina no encontraba espacios para penetrar la defensa argelina, hasta que De Paul metió un pase filtrado que dejó al capitán de frente al arco.

Pique en velocidad en diagonal y. Antes le habían anulado un gol tras una gran definición. Se animó a un tiro libre desde lejos. Tuvo explosión en los últimos metros y se fue al descanso como la gran figura argentina.

En la segunda parte vendría lo mejor de su repertorio. A los 14, el capitán apareció por la izquierda. Nicolás González envió un centro atrás y un rechazo de cabeza de un rival le quedó a Alexis Mac Allister. El mediocampista le pegó potente y Luca Zidane dejó un rebote largo.

Messi volvió a hacer historia y en el debut de la Argentina en el Mundial 2026 metió tres goles; así llegó a los 16 tantos e igualó a Klose, esta vez bajo y esquinado, tras un pase de Nicolás González. En pleno festejo hizo gestos al banco y pidió el cambio. El estadio entero se preparaba para la primera gran ovación de este Mundial





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Lionel Messi Argentina World Cup Hat Trick Records

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