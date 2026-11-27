La diputada Lilia Lemoine calificó de 'concesión' la ley contra apuestas online para priorizar la reforma del BCRA, generando debate sobre prioridades legislativas en Argentina.

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, ha generado controversia al minimizar la importancia de la nueva legislación aprobada por el Congreso argentino para combatir la ludopatía. En sus propias palabras, la normativa no cambiará su vida, una declaración que revela claramente las prioridades del Gobierno de Javier Milei dentro del hemiciclo. Lemoine reconoció explícitamente que el oficialismo realizó concesiones políticas a sus aliados menores para desbloquear proyectos que considera estratégicamente más relevantes, como la aprobación del Presupuesto Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Prioridades legislativas del Gobierno Milei

La postura de la legisladora contrasta marcadamente con el consenso político y social que rodea la regulación del sector. La declaración de Lemoine se produjo apenas veinticuatro horas después de que el Senado aprobara por unanimidad las medidas destinadas a controlar el negocio de las apuestas en línea. Esta iniciativa legislativa, tras dos años de intensos debates parlamentarios, busca imponer límites estrictos a una industria que genera preocupaciones crecientes por sus consecuencias sociales, especialmente entre la población juvenil. La diputada explicó en su cuenta de la plataforma X que era necesario hacer concesiones a los aliados chicos del gobierno para avanzar en la agenda.

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Alcance real de la regulación anti-apuestas

A pesar de los comentarios de la legisladora, la ley sancionada tiene un impacto tangible y específico en el mercado publicitario y la protección de menores. La normativa prohíbe categóricamente la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online en medios tradicionales como la televisión y la radio, así como en redes sociales, camisetas de fútbol y estadios deportivos. Esta prohibición se extiende a los influencers y figuras públicas que habitualmente promueven estas plataformas. Además, establece controles de identidad rigurosos, incluyendo el reconocimiento facial, para impedir el acceso de menores de edad a los sitios de juego.

La visión libertaria sobre la intervención estatal

Lilia Lemoine aprovechó el espacio para cuestionar la tendencia actual a regular múltiples actividades económicas, argumentando que la mayoría de los dirigentes políticos continúa defendiendo un modelo estatista en lugar de permitir la libertad individual. Cuando un usuario de internet le preguntó directamente si consideraba que la nueva ley no iba a cambiar nada, la diputada respondió con contundencia: "Obvio. Soy libertaria". Este enfoque ideológico justifica su perspectiva de que la regulación del juego es secundaria frente a la necesidad de reformas estructurales profundas en la economía argentina.

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Impacto en la reforma económica y el BCRA

La prioridad indiscutible para el oficialismo de La Libertad Avanza sigue siendo la estabilidad macroeconómica a través de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la gestión del Presupuesto Nacional. Estas son las batallas que el gobierno considera vitales para el país, en contraste con la aprobación unánime en el Senado de las medidas contra el juego. La declaración de Lemoine expone la tensión entre las medidas de control social y la agenda de reformas económicas estructurales que define la política económica actual. El contraste entre la unanimidad senatoria y la indiferencia parlamentaria de la coalición gobernante marca un momento clave en la narrativa política post-elección.

Consecuencias para el mercado y los ciudadanos

Las nuevas normas afectan directamente a los proveedores de servicios de apuestas, obligándolos a adaptar sus sistemas de verificación de identidad y a cesar su actividad publicitaria en canales masivos. Esto implica un cambio operativo inmediato para las empresas del sector, que deberán implementar tecnologías biométricas como el reconocimiento facial para cumplir con la ley. Para los ciudadanos, la medida representa una barrera legal adicional para proteger a los menores, aunque la diputada Lemoine sigue insistiendo en que estos controles son insuficientes comparados con los cambios estructurales necesarios en las instituciones financieras argentinas.