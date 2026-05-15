Liga de Quito y Técnico Universitario se enfrentarán por Serie A de Ecuador el viernes 15 de mayo en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito

El partido se juguará el viernes 15 de mayo a las 18:30hs. en la Serie A de Ecuador. Siga en vivo todos los detalles y noticias del encuentro.

Liga de Quito y Técnico Universitario se enfrentarán por Serie A de Ecuador el viernes 15 de mayo. El partido se jugará a las 18:30hs.

Siga la acción en vivo. Siga en vivo todas las incidencias del partido entre Liga de Quito vs. Técnico Universitario correspondiente a la fecha 14 de Serie A de Ecuador. Podrá ser visto a partir de las 18:30hs. en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito el viernes 15 de mayo. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Liga de Quito vs. Técnico Universitario en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.

En qué estadio jugarán Liga de Quito vs. Técnico Universitario Liga de Quito vs. Técnico Universitario disputarán el partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en donde Liga de Quito jugará de local. Para el partido entre Liga de Quito vs. Técnico Universitario el árbitro será Robert Cabrera CantosRecibí las últimas noticias de Fútbol de Ecuador ¡y más





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