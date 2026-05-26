Liga de Quito recibirá a Always Ready en el Rodrigo Paz Delgado por la Copa Libertadores

Liga de Quito y Always Ready se enfrentarán el 26 de mayo a las 19:00 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido, de la fase de grupos, será transmitido por Disney+ Premium y contará con la cobertura de TyC Sports. El árbitro será Fernando Véjar Díaz.

La noche del martes 26 de mayo la competición sudamericana de mayores se vivirá con gran expectativa en la capital ecuatoriana, donde el Club Deportivo Liga de Quito recibirá en su casa al equipo boliviano Always Ready en la sexta jornada del grupo G de la Copa Libertadores .

El duelo, programado para iniciar a las 19:00 horas, tendrá lugar en el histórico Estadio Rodrigo Paz Delgado, popularmente conocido como Casa Blanca, que será testigo de una nueva página de la historia del fútbol de la región. Ambos conjuntos llegan a la cita con objetivos claros: mientras Liga de Quito busca consolidar su posición en el grupo y aspirar a los instancias finales, Always Ready intentará sumar los tres puntos necesarios para mantener viva la esperanza de avanzar a la siguiente fase.

El árbitro asignado para supervisar el cumplimiento de las reglas será el árbitro ecuatoriano Fernando Véjar Díaz, quien cuenta con experiencia en partidos de alto nivel y será el encargado de garantizar la equidad y el orden durante los 90 minutos de juego. El encuentro será transmitido en directo por la plataforma de streaming Disney+ Premium, lo que permitirá a los aficionados de ambos países seguir la acción minuto a minuto desde la comodidad de sus hogares.

Además, la cadena deportiva TyC Sports ofrecerá una cobertura complementaria que incluirá análisis, estadísticas y comentarios de expertos, asegurando que los seguidores no pierdan ningún detalle relevante del desarrollo del partido. La transmisión estará disponible a partir de la hora del pitido inicial, ofreciendo a los espectadores la posibilidad de acompañar a sus equipos favoritos en tiempo real, con la opción de acceder a repeticiones, entrevistas y contenido exclusivo antes y después del encuentro.

Este enfrentamiento revierte una histórica rivalidad surgida en los últimos años, cuando ambos clubes han coincidido en la principal competición continental y han brindado partidos intensos y equilibrados. Liga de Quito, con su tradición y esfuerzo por mantener la hegemonía en el fútbol ecuatoriano, cuenta con el respaldo de una afición numerosa y apasionada que llenará las gradas del Rodrigo Paz Delgado para alentar a su equipo.

Por su parte, Always Ready, conocido por su estilo ofensivo y su capacidad para sorprender a rivales más consolidados, llegará con la intención de demostrar que el fútbol boliviano también tiene cabida entre los mejores de Sudamérica. La expectativa es alta, y los analistas señalan que la clave del resultado residirá en la solidez defensiva de los locales y la efectividad ofensiva de los visitantes, factores que determinarán quién se llevará los tres puntos y quién quedará en la ruina del grupo.

En conclusión, el duelo entre Liga de Quito y Always Ready promete ser una cita obligada para los amantes del fútbol sudamericano, con un escenario ideal, una transmisión de calidad y la promesa de un espectáculo deportivo de alto nivel. Los seguidores de ambos equipos y los neutrales están invitados a no perderse ni un segundo de la acción, que se desenvolverá bajo los reflectores de la televisión por streaming y la cobertura especializada de los medios deportivos.

Que el mejor equipo se alce con la victoria será la cuestión que todos esperarán resolver en el minuto a minuto del encuentro.





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