Lidera la Marcha Federal Universitaria la cantante María Becerra y otros

La cantante María Becerra ha anunciado su participación en la cuarta Marcha Federal Universitaria, una iniciativa para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y defender así la educación pública superior.

María Becerra se sumó a la convocatoria para la cuarta Marcha Federal Universitaria , que se celebrará este martes en distintos puntos del país con su acto central en Plaza de Mayo.

El objetivo es movilizarse en defensa de la universidad pública y reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La artista Pilar Dibujito ilustró una imagen para la primera gran movilización universitaria contra el ajuste, que cumplió dos años en abril, y junto con su socio Jere Madrazzo, recordó la primera protesta masiva en defensa de las universidades nacionales.

Emilia Mernes, habitual en su selectividad, compartió un clip de Olga en el que Marti Benza defendía la educación pública superior y su derecho a acceder a ella. También instó a sumarse a la Marcha Federal Universitaria y resaltó que no podemos dejar que se rompa una de las pocas cosas que todavía le permiten a alguien poder soñar con un futuro para su vida y de sus familias





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