Licitación Privada para la Remodelación Integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro

El gobierno de Javier Milei lanza una licitación privada para modernizar la Terminal de Ómnibus de Retiro, buscando convertirla en un polo intermodal y mejorar la experiencia de los millones de pasajeros que la utilizan anualmente. La iniciativa involucra una concesión a 30 años para empresas privadas.

El gobierno encabezado por Javier Milei ha dado un paso significativo hacia la modernización de la Terminal de Ómnibus de Retiro, una de las estaciones de transporte más importantes de América Latina.

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 273/2026, firmado tanto por el presidente Milei como por el ministro de Economía, Luis Caputo, que autoriza la licitación privada para la remodelación integral de la terminal. La iniciativa, que busca transformar Retiro en un verdadero polo intermodal, surge de una propuesta presentada por un consorcio de empresas liderado por Inverlat Investment, la compañía propietaria de la reconocida cadena de cafeterías Havanna.

A Inverlat se suman Service Trade, perteneciente al grupo inmobiliario Narváez, especializado en remates y subastas; Inversiones Peirod, formada por los empresarios Javier Peire y Matías Rodríguez; y BV Investment. Esta declaración de interés público para la iniciativa privada marca un cambio de rumbo en la gestión de la terminal, que durante décadas ha sufrido de falta de inversión y mantenimiento, afectando la calidad del servicio y la experiencia de los millones de pasajeros que la utilizan anualmente.

La licitación privada permitirá a empresas privadas competir por una concesión a largo plazo, específicamente de 30 años, que les otorgará la responsabilidad de no solo remodelar la terminal, sino también de ampliar su infraestructura, modernizar los accesos y sistemas de seguridad, operar y administrar el espacio, explotar comercialmente las áreas rentables y agregar nuevos servicios complementarios. El objetivo central es convertir la Terminal de Retiro en un “polo intermodal” que se integre de manera eficiente con otros medios de transporte, como trenes y subtes, y que ofrezca una variedad de servicios comerciales y de conveniencia para los pasajeros.

El decreto establece un plazo de 60 días para lanzar la licitación pública, en la cual las empresas impulsoras de la iniciativa tendrán una ventaja inicial debido a su participación en la propuesta original, aunque deberán competir con otros proyectos que se presenten. El futuro concesionario estará obligado a pagar un canon mensual al Estado, financiar la totalidad de las obras de remodelación y modernización, operar la terminal de manera eficiente y explotar comercialmente los espacios disponibles para generar ingresos.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien la celebró a través de sus redes sociales. Caputo destacó que la licitación se realiza después de 33 años sin una modernización significativa de la terminal, lo que ha afectado negativamente la calidad del servicio.

Subrayó la importancia de la Terminal de Retiro como un punto neurálgico del transporte, ya que recibe entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con picos de hasta dos millones mensuales durante la temporada alta, y opera más de 300.000 servicios anuales que conectan la ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países vecinos. El ministro enfatizó que el proyecto se desarrollará sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes.

Actualmente, la terminal es operada por TEBA S.A. , bajo una concesión de carácter “precario y revocable” desde el vencimiento de la concesión original en 1993. El decreto asegura que TEBA S.A. continuará operando la terminal de manera provisional hasta que se adjudique la nueva licitación y el nuevo operador asuma sus responsabilidades.

Esta iniciativa representa una oportunidad única para transformar la Terminal de Retiro en un espacio moderno, eficiente y seguro, que contribuya al desarrollo del transporte y la conectividad en Argentina





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