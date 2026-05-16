Libertario y Ministro del Interior en Hibrido - Aprehender temprana campaña

Harán un Cabildo Abierto en 135 distritos de la provincia de Buenos Aires a través de un proyecto llamado 'Cabildo Abierto por la Libertad'. Habrá mesas frente a los consejos deliberativos y un congreso para conocer los resultados de las encuestas realizadas en 2025. Además, el ministro del Interior está en tensión con Karina Milei y algunos observadores políticos, y está alineado con otras figuras, mientras que Karina Milei envía señalesy la diputada Miriam Niveyro. Todo esto se llevó a cabo antes del Mundial, pero no se sabe aún si el Presidente tendrá un hueco en su agenda, y con menos sofisticación que los argumentos desarrollados en un tuit.

Harán un Cabildo Abierto en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto llamado 'Cabildo Abierto por la Libertad' previsto para el próximo 25 de mayo en todos los distritos de la provincia.

Se orienta a poner mesas frente a los consejos deliberativos para que los vecinos puedan conversar con los concejales. También se platicará sobre encuestas a los ciudadanos y se reunirán con los miembros del gabinete del Partido Libertario. En varios municipios, existe un déficit en la gestión y una dinámica política escasa, y en 2025, antes de la campaña, se realizarán encuestas con los resultados que se conocerán en un congreso en La Plata.

El ministro del Interior es el principal candidato a gobernador y discrepe con la estrategia legislativa de Karina Milei, entre otros





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