Libertario periodista cuestiona la verdad de Adorni sobre patrimonio

El periodista libertario cuestiona la verdad de Adorni sobre su patrimonio y su relación con el funcionario Javier Mileicondena, señalando que también mintió a la sociedad, al Parlamento y a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Para el periodista libertario, el jefe de Gabinete "me mintió a mí" sobre su sospechoso patrimonio sino "también le mintió a la sociedad, al Parlamento, a los periodistas acreditados en Casa Rosada".

, quien hasta no hace mucho era un exégeta incondicional del Gobierno Nacional y de todos y cada uno de sus desaguisados, preocupado porque al escandaloso destino del funcionario esté irresolublemente atado al del mismísimo Javier Mileicondena ejemplar para quien sería "un corrupto", como lo señalaron los primos Bullric





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