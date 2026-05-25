Libertario acusa a arzobispo de Buenos Aires de ‘militar con sotana’ y comparte fotos con dirigentes del kirchnerismo

El legislador libertario Benegas Lynch acusó al arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, de ‘militar con sotana’ y compartió fotos de él con dirigentes del kirchnerismo. Además, criticó los logros del Gobierno y cuestionó la polarización política.

El diputado libertario acusó al arzobispo de Buenos Aires de ‘militar con sotana’; compartió fotos de García Cuerva con Sergio Massa , Malena Galmarini y Alicia Kirchner por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

A través de la red social X, el legislador libertario lo acusó de ‘militar con sotana’ y lo vinculó con dirigentes del kirchnerismo.e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres’, escribió Benegas Lynch. En el mismo mensaje, sostuvo: ‘La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en mal lugar’.

Las fotografías corresponden a actividades realizadas entre 2017 y 2023, período en el que García Cuerva se desempeñó primero como obispo auxiliar de Lomas de Zamora y luego como obispo de Río Gallegos. Las críticas surgieron luego de la homilía pronunciada por García Cuerva durante el tradicional Tedeum, encabezado por el presidente Javier Milei y miembros del gabinete nacional. En su mensaje, el arzobispo llamó al diálogo político, cuestionó la polarización y advirtió sobre el ‘desmembramiento social’ .

‘Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo’, afirmó durante la ceremonia. Además, sostuvo que ‘el ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación’, y pidió ‘refundar el vínculo con los argentinos’. No es la primera vez que García Cuerva queda en el centro de cuestionamientos por su relación con sectores del peronismo .

En 2023, tras su designación como arzobispo de Buenos Aires por parte del papa Francisco, circularon imágenes y videos en los que aparecía junto a Massa y dirigentes del Frente de Todos. También ‘recortado y fragmentado’ y aseguraron que el mensaje completo incluía críticas a la dirigencia política y llamados a involucrarse con ‘el dolor y el sufrimiento del pueblo’.

También remarcaron que el entonces obispo mantenía diálogo con distintos espacios políticos y destacaron su trabajo pastoral en barrios vulnerables y cárceles.. Tras el Tedeum, fuentes oficiales definieron el discurso como ‘componedor’ y señalaron que el Gobierno mantiene una buena relación con el arzobispado porteño





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