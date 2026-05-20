Libertadores: Independiente Rivadavia se queda con la punta y recibirá a Bolívar este jueves

Independiente Rivadavia logró una histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y en el grupo C se quedó con la punta producto de la victoria del Fluminense por 2-1 contra Bolívar. Tres fechas por jugar y los mendocinos no podrán ser alcanzados por sus rivales en la cima.

El 2-1 del Fluminense vs. Bolívar le permitió al equipo rivadavinense, ya clasificado a octavos, adueñarse de la zona con dos partidos aún por jugar.

Otra buena noticia para Independiente Rivadavia en su primera Copa Libertadores. Ya con la clasificación histórica en el bolsillo, este martes, sin jugar, se aseguró el primer puesto del grupo C producto de la victoria de Fluminense por 2-1 ante Bolívar en Río de Janeiro. Los dirigidos por Luis Zubeldía se impusieron con goles del argentino Luciano Acosta y el brasileño Kennedy (verdugo de Boca en la final de la Libertadores 2023).

Los mendocinos, con 10 puntos, visitarán a los venezolanos este jueves. Salgan como salgan, ya no pueden ser alcanzados por sus rivales en la cima con una fecha por jugarse la semana próxima. Ya confirmado como líder, ahora buscará ser el mejor de los primeros para que, en caso de avanzar a cuartos de final o semis, tener esa ventaja a favor y definir siempre de local





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