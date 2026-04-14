Liberan a Emiliano Endrizzi, futbolista de Gimnasia de Jujuy, tras incidente en avión y ofrece disculpas

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, fue liberado tras gritar la palabra 'bomba' en un avión. Ofreció disculpas públicas y enfrenta cargos por intimidación pública y atentado contra la seguridad. El club evalúa rescindir su contrato y su futuro es incierto.

Emiliano Endrizzi , el futbolista de Gimnasia de Jujuy, quien había sido detenido tras gritar la palabra “bomba” dentro de un avión , fue puesto en libertad este lunes y ofreció sus primeras declaraciones públicas sobre el incidente. En una grabación difundida por GyE de Jujuy Blog, Endrizzi expresó: “Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido, nunca mi intención fue provocar disturbios ni provocar miedo ni asustar a nadie”. Estas palabras marcan el inicio de su defensa ante las acusaciones y la situación legal que enfrenta, intentando mitigar el impacto de sus acciones y mostrar arrepentimiento. El incidente ha generado una importante repercusión mediática y ha puesto en el centro de la discusión la seguridad aérea y el comportamiento de los pasajeros.

El futbolista también manifestó su disposición a colaborar con la justicia y agradeció el apoyo recibido. “Quiero ser respetuoso con la justicia, estoy a disposición. También quiero agradecer al club, que siempre estuvo del minuto uno conmigo y mi familia, a la gente que me acompañó a mí y a mi familia en estas horas, y al hincha por su mensaje”, concluyó. Esta muestra de gratitud subraya la importancia de la comunidad y el apoyo en momentos de crisis. El caso ha generado una gran expectación en la comunidad futbolística y entre los seguidores del club, quienes esperan el desenlace de la situación legal de Endrizzi. La defensa de Endrizzi, así como el futuro de su carrera deportiva, dependerán en gran medida de los próximos pasos legales y de las decisiones que se tomen en relación con el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El fiscal federal Sebastián Jure imputó a Endrizzi por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación. El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, dictaminó su libertad provisional, pero con ciertas restricciones: el futbolista deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial. A pesar de la libertad provisional, la situación legal de Endrizzi no está resuelta. El fiscal había solicitado la prisión preventiva del jugador, argumentando la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, dado que Endrizzi no nació en Jujuy y su domicilio es alquilado. Además de la situación legal, el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy anunció que evalúa rescindir su contrato, lo que añade incertidumbre sobre su futuro laboral y profesional, complicando aún más la situación del futbolista y generando preocupación entre sus seguidores





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