Mario Francisco Lell, condenado en 2015 por fraudes al Banco Francés, sufre una nueva causa penal. Descubierto con fractura, niega devolución de fondos.

Mario Francisco Lell, conocido bajo el apelativo mediático del hacker cordobés, enfrenta una nueva acusación por estafa informática. Este hallazgo ocurre doce años después de que la justicia argentina lo condenara por un delito de naturaleza similar hacia clientes del Banco Francés. Su situación procesal se ha tornado compleja tras ser localizado en medio de circunstancias accidentales.

El origen de la condena de 2015 y sus métodos

La sentencia emitida el 8 de septiembre de 2015 reconstruye los hechos ocurridos entre el 31 de mayo y el 10 de junio de 2014. Durante ese período, Lell operó una maniobra para sustraer dinero de las cuentas bancarias mediante la creación de páginas falsas que imitaban la interfaz oficial del banco. Los destinatarios eran invitados a actualizar sus datos mediante un enlace engañoso, donde terminaban ingresando contraseñas y códigos de seguridad que eran utilizados para realizar transferencias no autorizadas.

Also read La furia de Mario Pergolini al descubrir que Nicki Nicole no terminó el secundario

Para llevar a cabo estos delitos, Lell alquiló un departamento en Córdoba imponiendo como condición fundamental contar con una conexión a internet robusta. Una administradora inmobiliaria confirmó que insistía en este requisito y afirmaba trabajar como analista de sistemas. Los registros de conexión y el contrato de alquiler permitieron a los investigadores vincularlo con los alias SQLC4RD y Diosdelcarding en la red.

Redescubrimiento tras fractura y desacuerdo en el juicio

En julio de 2024, la policía encontró a un hombre con una pierna fracturada en una calle de la ciudad. Al solicitar una identidad falsa, fue identificado como Lell, quien había estado 821 días fuera del alcance de la justicia tras una liberación por error en Entre Ríos. A pesar de tener procesos pendientes, una descoordinación entre tribunales le permitió recuperar la libertad momentáneamente.

Advertisement

El fiscal especializado en Cibercrimen investigó que Lell creó un anzuelo digital para obtener las claves de un cliente y contratar a su nombre un préstamo por 384.000 pesos argentinos. Posteriormente, distribuyó los fondos entre distintas cuentas. Lell intentó resolver esta nueva causa mediante un juicio abreviado, pero la negociación no prosperó porque la fiscalía exigió la devolución del dinero y el acusado no la concretó.

Rastros financieros y complicidad sospechosa

La investigación reveló que parte del dinero del fraude sirvió para pagar una propiedad en una billetera digital perteneciente a un imputado que recientemente acordó un juicio abreviado y devolvió el dinero reclamado. Desde esa billetera salieron dos transferencias que sumaron 220.000 pesos hacia una cuenta de un jubilado, lo que llevó a la justicia a ordenar una intervención en el manejo de las cuentas que recibieron el dinero.

La defensa de Alemany negó su participación y apeló la decisión del juez de Control, argumentando que no estaba involucrado en la distribución de los fondos. La suerte procesal de los otros involucrados fue distinta, ya que varios lograron acuerdos con la justicia mientras Lell permanecía en libertad por la fractura y las gestiones legales previas.

Estado actual de las acusaciones y consecuencias

A diferencia de su primera condena donde confesó y acordó una pena, en este expediente Lell aún debe responder por la maniobra que la fiscalía le atribuye. La reparación económica reclamada por la justicia mantiene frustrada la posibilidad de un nuevo acuerdo judicial. El acusado es inocente del delito que se le imputa hasta que en un juicio se pruebe lo contrario.

Advertisement

Ahora enfrenta una nueva acusación formal por estafa. La diferencia con el caso de 2015 es decisiva en términos de consecuencias penales futuras. La falta de restitución de los fondos a la víctima impide los beneficios de la reparación del daño, manteniendo su situación legal en un estado de incertidumbre mientras avanzan las investigaciones adicionales.