Liam Rosenior despeja dudas sobre el estado físico de Enzo Fernández antes del choque ante el Brighton

El entrenador del Chelsea confirmó que Enzo Fernández está recuperado de sus molestias físicas y disponible para enfrentar al Brighton tras el susto vivido el pasado fin de semana.

El director técnico del Chelsea , Liam Rosenior , ha enviado un mensaje de calma absoluta a la afición blue y al cuerpo técnico en la antesala del crucial enfrentamiento que disputarán este martes frente al Brighton Hove Albion en el marco de la Premier League .

La incertidumbre sobre la disponibilidad del mediocampista argentino Enzo Fernández había generado una gran preocupación durante el fin de semana, luego de que el jugador se viera obligado a abandonar el terreno de juego con evidentes signos de dolor físico durante el último encuentro liguero. Ante los rumores de una posible lesión de mayor gravedad, Rosenior tomó la palabra en la conferencia de prensa previa al partido para despejar cualquier duda sobre la condición médica del volante campeón del mundo. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el entrenador fue enfático al confirmar que el exjugador de River Plate se encuentra en condiciones óptimas para ser tomado en cuenta en la alineación titular o como relevo. Enzo está perfectamente, se encuentra totalmente disponible para el encuentro de mañana y no presenta secuelas significativas. Por lo demás, no tenemos ninguna otra novedad negativa en el resto de la plantilla. Todos están bien, a pesar del poco tiempo de recuperación que ha pasado entre el exigente partido del sábado y el de mañana, aseguró el estratega, quien valora enormemente la resiliencia física de sus futbolistas en esta etapa tan cargada del calendario europeo. Es importante recordar que el talentoso mediocampista venía de cumplir una sanción disciplinaria de dos partidos impuesta por su propio club, lo que retrasó su retorno a la titularidad. Tras esa pausa forzada, Enzo Fernández regresó al once inicial el pasado sábado en el desafiante partido contra el Manchester United, donde el Chelsea terminó cayendo en un marcador ajustado. Fue precisamente sobre el final de dicho encuentro cuando la alarma se encendió: en una jugada desesperada donde el equipo buscaba el empate agónico volcándose al ataque, Enzo intentó conectar un cabezazo ofensivo. Tras el esfuerzo, el jugador quedó tendido sobre el césped con claros gestos de dolor en su pierna derecha. Afortunadamente, según los últimos reportes médicos y las declaraciones del cuerpo técnico, el calambre sufrido fue solo un episodio pasajero producto de la alta intensidad del juego. El jugador pudo retirarse por sus propios medios aquel día, aunque su marcha hacia el banco de suplentes estuvo marcada por la preocupación de los aficionados. Ahora, el volante se prepara para recuperar su mejor nivel y liderar el mediocampo del equipo en un duelo donde los tres puntos son vitales para las aspiraciones del conjunto londinense en la tabla de posiciones de la liga inglesa





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