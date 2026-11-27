El Senado aprobó la ley que veta la publicidad de apuestas en Argentina. Las empresas legales anticipan recortes, mientras los clubes de fútbol pierden ingresos por patrocinios deportivos.

El Senado de la Nación aprobó este jueves 26 de noviembre la Ley de Prevención de la Ludopatía, una normativa que introduce un cambio radical en el ecosistema de las apuestas online en Argentina. Esta decisión legislativa, que contó con 72 votos afirmativos, genera una profunda incertidumbre en el sector formal de las casas de apuestas, las cuales operan bajo autorización estatal.

El texto, idéntico al aprobado previamente por la Cámara de Diputados en 2024, establece un marco restrictivo que elimina herramientas comerciales clave. Las empresas legales anticipan una caída significativa en sus ingresos y la posibilidad de despidos masivos, mientras se preparan para adaptarse a un entorno donde la publicidad y el patrocinio deportivo quedan totalmente prohibidos.

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Prohibición total de publicidad y patrocinios deportivos

La norma prohíbe explícitamente la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas y juegos de azar en todos los medios de comunicación, incluyendo televisión, radio, medios gráficos, redes sociales y vía pública. Esta restricción abarca también la indumentaria deportiva, los estadios y la cartelería visible en eventos, eliminando los canales de visibilidad que las plataformas utilizaban para atraer usuarios.

Además, se vetan los mensajes de influencers y figuras públicas, así como los bonos de bienvenida que solían incentivar la captación de nuevos clientes. La única excepción permitida es la publicidad o promoción dentro de salas de juego, agencias y lugares de venta de lotería habilitados, espacios donde se exige incluir advertencias sobre los riesgos asociados al juego.

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Impacto económico en clubes y competencia clandestina

Los clubes de fútbol principales, como Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing, enfrentan una pérdida millonaria al verse obligados a desprenderse de sponsors de apuestas en sus camisetas e instalaciones. Estas entradas de capital han sido fundamentales para las arcas de varias de las principales instituciones deportivas del país en los últimos años.

Las compañías legales temen que la aplicación estricta de la norma recaiga solo sobre el circuito formal, mientras los operadores clandestinos mantengan sus canales de promoción y cobro sin restricciones. Este desbalance podría perjudicar a las empresas autorizadas que cumplen con todas las regulaciones, reduciendo su competitividad frente a la oferta ilegal que opera en la sombra.

Nuevos controles biométricos y restricciones de pago

Para operar bajo este nuevo esquema, las plataformas autorizadas deberán verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados directamente con el Registro Nacional de Personas (Renaper). Esta verificación es obligatoria durante el registro, el acceso, el uso de cuentas y antes de cualquier pago de premios o recompensas, con el fin estricto de impedir el ingreso de menores.

La ley también impone severas limitaciones a los medios de pago. Quedan prohibidas las tarjetas de crédito y solo se permiten tarjetas de débito y billeteras virtuales que cuenten con dinero disponible en cuenta. Estos métodos están sujetos a límites diarios vinculados a los topes de extracción, y se prohíbe utilizar cuentas asociadas a prestaciones sociales para realizar apuestas.

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Perspectivas regulatorias y ajuste del sector

Aunque el Poder Ejecutivo cuenta con 120 días para reglamentar la ley, fuentes del sector ya anticipan una fuerte crisis para la mayoría de las casas de apuestas. La industria había propuesto diferenciar a los operadores con licencia de las plataformas no autorizadas, pero la presión ejercida por la Iglesia, intensificada con la visita del Papa León XIV, aseguró una prohibición amplia sin distinciones.

Un representante del sector calificó la medida como un "golpazo", reconociendo que la industria se encuentra dimensionando el impacto en el empleo y los planes concretos de reducción de personal. El escenario de conflicto y reacomodación comenzará a vislumbrarse a partir de los primeros meses del 2027, momento en el que las empresas deberán haber reestructurado completamente sus operaciones.